Отправлено: - 15:15

111:

спрашивал, еще в 2014м. Пересмотрите мои сообщения тогда. Уже говорил, споры были адские

Цитата:Тогда к чему сейчас все эти обвинения? Должны понимать причины и цели того что сейчас происходит. 8 лет все смотрели и никто ничего не делал. 8 лет Россия добивалась выполнения минских соглашений, но украинская сторона их игнорировала. Так же пытались получить гарантии безопасности от запада, но те так же их проигнорили! Дипломатическим путём, избегая военного вмешательства хотели всё сделать. Не получилось. Никто не захотел решить всё мирным путём. В итоге что получили, непрекращающиеся бомбёжки Донбасса, процветающий фашизм при поддержке запада, украина напичкана натовским оружием, стремление вступить в нато, плюс ко всему добавились разговоры зелёного о ядерном оружии и ещё много чего можно перечислить. И это всё у российских границ. Итог спецоперация, цели которой разоружить, освободить Донбасс от восьмилетней агрессии, и сделать то, что делали наши деды 80 лет назад, уничтожить фашистов, то что они там есть и власти их поддерживают, уже ни у кого не должно быть сомнений