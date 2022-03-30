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≡ «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43909
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
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Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16594
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 16:07
#210
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Цитата:
Тимур Гафуров: А также обсудить, насколько вероятны проявления сепаратизма в независимом Казахстане. По-моему, все эти вопросы - важные.


если эти вопросы не провоцировать,будет намного спокойнее.
это даже по форуму видно, не говоря о стране.
куатисты пытались тоже поговорить "об этом", чем закончилось все знают.
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1917
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 16:07
#211
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Цитата:
Маркс:
Идиот, пиндос, неудачник, никому не нужный жалкий мигрантишка и предатель родины, шелкопер, выродок и бомжара - я.

Оскорбления в личной переписке - это тяжкое нарушение правил. Но обращаться с жалобами нужно по почте ng@ng.kz. Или мне в личку. После этого примем меры.


Ну а я-то тут при чем? Вы так подаете, как будто я писал ему в личку и обзывал. Я личкой пользуюсь очень редко, только когда кто-то задает вопрос. А это вы привели слова самого Марусича о себе самом. Я их процитировал на форуме вместе с пунктом правил. Не надо на меня вешать эту нервическую шизу, я всегда отвечаю взвешенно и адекватно.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4655
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 31.03.22 - 16:08
#212
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[url=Шораев. — я всегда отделяю Россию от военного преступника Путина

----Какой суд признал его военным преступником ?
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лимон
* лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1406
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 16:11
#213
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Цитата:
Маркс:

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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1088
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 16:18
#214
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Цитата:
Маркс:
Ну а я-то тут при чем? Вы так подаете, как будто я писал ему в личку и обзывал.

Извините, получилось и правда некорректно. Конечно, писали в личку не вы. Но вы откликнулись на комментарий с фрагментом переписки. И я решил дополнить - напоминанием о правилах сайта.
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лимон
* лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1406
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 16:22
#215
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Цитата:
Тимур Гафуров:
2.2.18. Споры с модератором в публичных темах Форума.


эмм, однако, даже конструктивный с аргументами попадает под запрет?
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1112
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 16:37
#216
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Спора с модератором в теме не вижу.
Вижу ктнкретные вопросы по теме.
Ну и тема с гнильцой, соответственно и половина комментариев с гнильцой.
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