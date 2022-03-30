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«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
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Я робот(Пользователи)
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«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье?
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«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 13:21
Цитата:
Вопрос к Гафурову лично:
Вот это"если бы путлер просто ел детей всю свою жизнь, он был бы меньшим злом, чем является сейчас и причинил бы меньше горя. Я не курил, а вы пересмотрели российской пропаганды" в исполнении *уважаемого* вами пользователя допустимо на страницах форума?! Без удаления?!
Почему этот пользователь до сих пор в этом ранге? После подобных высе@ов?
[Исправлено: Горожанин_kst, 31.03.2022 - 13:22]
Артем Марусич:
Вопрос к Гафурову лично:
Вот это"если бы путлер просто ел детей всю свою жизнь, он был бы меньшим злом, чем является сейчас и причинил бы меньше горя. Я не курил, а вы пересмотрели российской пропаганды" в исполнении *уважаемого* вами пользователя допустимо на страницах форума?! Без удаления?!
Почему этот пользователь до сих пор в этом ранге? После подобных высе@ов?
[Исправлено: Горожанин_kst, 31.03.2022 - 13:22]
a
(Полноправные пользователи)
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- 16574
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 13:26
Цитата:
2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения.
Тимур Гафуров:
На каком основании?
На каком основании?
2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения.
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 31.03.22 - 13:26
Цитата:
----Там в личку письмо отправлял - ответ где ?
Артем Марусич:
----Там в личку письмо отправлял - ответ где ?
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 13:28
Гафуров, вам задали несколько раз вопрос о провокационной подаче материала. О расстановке акцентов по принципу окон Овертона. Это подленькие журла@люшские методы, достойные пропаганды нижайшего пошиба. Против которой ваш юный отрок Артем тут так протестует, являясь личным ярчайшим примером оной.
Считаете себя журналистами? Подавайте материал опосредованно. Вы же яростно поддерживаете выбранную сторону, никакого беспристрастного журналистского подхода не вижу.
Считаю, что вы заслуживаете самого пристального внимания спецслужб как люди последовательно прилерживающиеся курса на разжигание. О чем будет соответствующий сигнал.
Считаете себя журналистами? Подавайте материал опосредованно. Вы же яростно поддерживаете выбранную сторону, никакого беспристрастного журналистского подхода не вижу.
Считаю, что вы заслуживаете самого пристального внимания спецслужб как люди последовательно прилерживающиеся курса на разжигание. О чем будет соответствующий сигнал.
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 31.03.22 - 13:29
Цитата:
----Уж как - нибудь проживем и без них .
Артем Марусич:
что памперсы и прокладки от проктэр энд гэмбл не будут поставляться
что памперсы и прокладки от проктэр энд гэмбл не будут поставляться
----Уж как - нибудь проживем и без них .
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 13:37
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
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«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 13:37
Цитата:
Заголовок к материалу не Азаттык придумал, а именно НГ.
111:
К НГ какие претензии?
К НГ какие претензии?
Заголовок к материалу не Азаттык придумал, а именно НГ.
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 31.03.22 - 13:38
Цитата:
Боюсь, за честный ответ на этот пост, меня ждет тюрьма КНБ…
Спрошу вас. А чем помог ОДКБ и кого от кого он защитил? Казахстан от 20 000 террористов? 20 000 террористов это численность террористической организации «хамас», с которой ЦАХАЛ (18 армия мира), воюет сколько я себя помню.
И вот те пара казахстанских солдат на улице Алматы расщепили на атомы, что даже трупов не осталось столь могущественную силу пока путинские войска охраняли там что то? Посмотрите видео, как воюет ЦАХАЛ, посмотрите как это выглядит, когда идет война против аналогичных, заявленным сил.
Я уже писал, что естественно Токаев уже пожалел о том, что обратился к ОДКБ, так как сейчас, когда путлер заявит, что Украина напала на соседние области - Казахстан должен будет вступить в войну против Украины и хорошенько обмазавшись кровью отправиться вместе с РБ и РФ в СССР. Отказаться Токаеву от такого предложения, после январской «помощи», будет означать - очень обидеть путлера. Естественно, обидеть его придется (если уже не обижен), от чего становится очень страшно.
serg kost:
Уже мир помог... В январе... Если бы не ОДКБ, мир до сих пор бы нам "помогал".
Уже мир помог... В январе... Если бы не ОДКБ, мир до сих пор бы нам "помогал".
Боюсь, за честный ответ на этот пост, меня ждет тюрьма КНБ…
Спрошу вас. А чем помог ОДКБ и кого от кого он защитил? Казахстан от 20 000 террористов? 20 000 террористов это численность террористической организации «хамас», с которой ЦАХАЛ (18 армия мира), воюет сколько я себя помню.
И вот те пара казахстанских солдат на улице Алматы расщепили на атомы, что даже трупов не осталось столь могущественную силу пока путинские войска охраняли там что то? Посмотрите видео, как воюет ЦАХАЛ, посмотрите как это выглядит, когда идет война против аналогичных, заявленным сил.
Я уже писал, что естественно Токаев уже пожалел о том, что обратился к ОДКБ, так как сейчас, когда путлер заявит, что Украина напала на соседние области - Казахстан должен будет вступить в войну против Украины и хорошенько обмазавшись кровью отправиться вместе с РБ и РФ в СССР. Отказаться Токаеву от такого предложения, после январской «помощи», будет означать - очень обидеть путлера. Естественно, обидеть его придется (если уже не обижен), от чего становится очень страшно.
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 13:40
Комментарий проходит проверку.
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 13:41
Комментарий проходит проверку.
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 13:46
Комментарий проходит проверку.
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 31.03.22 - 13:47
Цитата:
Сколько может быть сторон у 2+2=4?
Если вы не умеете считать, это не проблема редакции. Ответ один: 4.
Это только у пропаганды может быть «правды нет, она не однозначна, правда может быть разной». Правда есть, она одна, если вы верите в то, что их несколько, то это проблема вашей веры, а не знаний журналистов.
Горожанин_kst:
Считаете себя журналистами? Подавайте материал опосредованно. Вы же яростно поддерживаете выбранную сторону, никакого беспристрастного журналистского подхода не вижу.
Считаете себя журналистами? Подавайте материал опосредованно. Вы же яростно поддерживаете выбранную сторону, никакого беспристрастного журналистского подхода не вижу.
Сколько может быть сторон у 2+2=4?
Если вы не умеете считать, это не проблема редакции. Ответ один: 4.
Это только у пропаганды может быть «правды нет, она не однозначна, правда может быть разной». Правда есть, она одна, если вы верите в то, что их несколько, то это проблема вашей веры, а не знаний журналистов.
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 13:47
Комментарий проходит проверку.
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 13:52
Комментарий проходит проверку.
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