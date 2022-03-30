Отправлено: - 13:38

serg kost:

Уже мир помог... В январе... Если бы не ОДКБ, мир до сих пор бы нам "помогал".

Цитата:Боюсь, за честный ответ на этот пост, меня ждет тюрьма КНБ…Спрошу вас. А чем помог ОДКБ и кого от кого он защитил? Казахстан от 20 000 террористов? 20 000 террористов это численность террористической организации «хамас», с которой ЦАХАЛ (18 армия мира), воюет сколько я себя помню.И вот те пара казахстанских солдат на улице Алматы расщепили на атомы, что даже трупов не осталось столь могущественную силу пока путинские войска охраняли там что то? Посмотрите видео, как воюет ЦАХАЛ, посмотрите как это выглядит, когда идет война против аналогичных, заявленным сил.Я уже писал, что естественно Токаев уже пожалел о том, что обратился к ОДКБ, так как сейчас, когда путлер заявит, что Украина напала на соседние области - Казахстан должен будет вступить в войну против Украины и хорошенько обмазавшись кровью отправиться вместе с РБ и РФ в СССР. Отказаться Токаеву от такого предложения, после январской «помощи», будет означать - очень обидеть путлера. Естественно, обидеть его придется (если уже не обижен), от чего становится очень страшно.