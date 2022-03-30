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≡ «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
 
 
Страница 12 из 12«1...101112
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43908
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
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Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье?
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Горожанин_kst
* Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1842
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 13:21
#165
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Цитата:
Артем Марусич:

Вопрос к Гафурову лично:
Вот это"если бы путлер просто ел детей всю свою жизнь, он был бы меньшим злом, чем является сейчас и причинил бы меньше горя. Я не курил, а вы пересмотрели российской пропаганды" в исполнении *уважаемого* вами пользователя допустимо на страницах форума?! Без удаления?!
Почему этот пользователь до сих пор в этом ранге? После подобных высе@ов?

[Исправлено: Горожанин_kst, 31.03.2022 - 13:22]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16574
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 13:26
#166
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Цитата:
Тимур Гафуров:
На каком основании?


2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4649
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 31.03.22 - 13:26
#167
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Цитата:
Артем Марусич:

----Там в личку письмо отправлял - ответ где ?
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Горожанин_kst
* Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1842
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 13:28
#168
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Гафуров, вам задали несколько раз вопрос о провокационной подаче материала. О расстановке акцентов по принципу окон Овертона. Это подленькие журла@люшские методы, достойные пропаганды нижайшего пошиба. Против которой ваш юный отрок Артем тут так протестует, являясь личным ярчайшим примером оной.
Считаете себя журналистами? Подавайте материал опосредованно. Вы же яростно поддерживаете выбранную сторону, никакого беспристрастного журналистского подхода не вижу.
Считаю, что вы заслуживаете самого пристального внимания спецслужб как люди последовательно прилерживающиеся курса на разжигание. О чем будет соответствующий сигнал.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4649
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 31.03.22 - 13:29
#169
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Цитата:
Артем Марусич:
что памперсы и прокладки от проктэр энд гэмбл не будут поставляться

----Уж как - нибудь проживем и без них . :-P
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1973
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 13:37
#170
Комментарий проходит проверку.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1482
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 13:37
#171
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Цитата:
111:
К НГ какие претензии?

Заголовок к материалу не Азаттык придумал, а именно НГ.
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
371
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 31.03.22 - 13:38
#172
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Цитата:
serg kost:
Уже мир помог... В январе... Если бы не ОДКБ, мир до сих пор бы нам "помогал".

Боюсь, за честный ответ на этот пост, меня ждет тюрьма КНБ…

Спрошу вас. А чем помог ОДКБ и кого от кого он защитил? Казахстан от 20 000 террористов? 20 000 террористов это численность террористической организации «хамас», с которой ЦАХАЛ (18 армия мира), воюет сколько я себя помню.

И вот те пара казахстанских солдат на улице Алматы расщепили на атомы, что даже трупов не осталось столь могущественную силу пока путинские войска охраняли там что то? Посмотрите видео, как воюет ЦАХАЛ, посмотрите как это выглядит, когда идет война против аналогичных, заявленным сил.

Я уже писал, что естественно Токаев уже пожалел о том, что обратился к ОДКБ, так как сейчас, когда путлер заявит, что Украина напала на соседние области - Казахстан должен будет вступить в войну против Украины и хорошенько обмазавшись кровью отправиться вместе с РБ и РФ в СССР. Отказаться Токаеву от такого предложения, после январской «помощи», будет означать - очень обидеть путлера. Естественно, обидеть его придется (если уже не обижен), от чего становится очень страшно.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1973
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 13:40
#173
Комментарий проходит проверку.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1973
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 13:41
#174
Комментарий проходит проверку.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1973
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 13:46
#175
Комментарий проходит проверку.
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
371
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 31.03.22 - 13:47
#176
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Цитата:
Горожанин_kst:
Считаете себя журналистами? Подавайте материал опосредованно. Вы же яростно поддерживаете выбранную сторону, никакого беспристрастного журналистского подхода не вижу.

Сколько может быть сторон у 2+2=4?
Если вы не умеете считать, это не проблема редакции. Ответ один: 4.

Это только у пропаганды может быть «правды нет, она не однозначна, правда может быть разной». Правда есть, она одна, если вы верите в то, что их несколько, то это проблема вашей веры, а не знаний журналистов.
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1973
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 13:47
#177
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1973
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 13:52
#178
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Страница 12 из 12«1...101112
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