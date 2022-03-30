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«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43908
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье?
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Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 212
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 31.03.22 - 12:29
Почему такие статьи в Казахстане вобще позволяют публиковать? Проект "украина2" в действии? западные НПО есть, биологические лаборатории америки в стране как работали, так и работают, в СМИ идёт антироссийская и русофобская пропаганда, на фоне происходящих событий заключаются договоры с америкой в оборонной области. Дальше что? Очередная попытка госпереворота, факельные шествия на площадях и техника нато? Казахстан граничит не только с Россией, но и с Китаем, который так же не будет рад нахождению вплотную у своих границ американских войск. Что произойдёт впоследствии, думаю не трудно догадаться
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 911
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 12:31
Не пойму так называемого "Уважаемого пользователя" - "Наша страна" - это США? Но она вроде бы не наша
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 12:31
Цитата:
Ну Россия наш союзник.
Надо полагать..
Горожанин_kst:
Одного несмышленыша уже вразумили
Одного несмышленыша уже вразумили
Ну Россия наш союзник.
Надо полагать..
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 12:38
Цитата:
Вы предлагаете нам жить по российским законам?
Николаич I:
Почему такие статьи в Казахстане вобще позволяют публиковать?
Почему такие статьи в Казахстане вобще позволяют публиковать?
Вы предлагаете нам жить по российским законам?
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1973
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 12:40
Цитата:
Это сейчас написал, как я понимаю, житель США?!
Артем Марусич:
Далее, если наша страна не перестанет быть путем обхода санкций - вторичные санкции на нашу страну
Далее, если наша страна не перестанет быть путем обхода санкций - вторичные санкции на нашу страну
Это сейчас написал, как я понимаю, житель США?!
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 12:41
Цитата:
А нам нет другого выхода думаю..
Если прибыль идет, надо пользоваться.
Ну как белоруссы в свое время с креветками..
Артем Марусич:
не исключаю, что многие бизнесы в Казахстане, продолжат торговать с РФ и помогать избегать санкций и специального налога (который позднее, после подсчета ущерба мир
не исключаю, что многие бизнесы в Казахстане, продолжат торговать с РФ и помогать избегать санкций и специального налога (который позднее, после подсчета ущерба мир
А нам нет другого выхода думаю..
Если прибыль идет, надо пользоваться.
Ну как белоруссы в свое время с креветками..
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 31.03.22 - 12:44
Цитата:
Ой, извините, я же забыл, вам же сказали, что РФ там не убивает людей на войне, а спасает их по средствам специальной операции от нациков, хим, ядер, бактериологического оружия и НАТО.
Да, если бы путлер просто ел детей всю свою жизнь, он был бы меньшим злом, чем является сейчас и причинил бы меньше горя. Я не курил, а вы пересмотрели российской пропаганды.
Цитата:
Я переживаю за свою страну.
Все еще надеюсь, что Токаев попросит у мира помощи и полностью разорвет все экономические и военные связи с РФ. Уверен, что сейчас мир готов будет помочь Казахстану. Второго такого шанса может не представиться, а потом может быть уже поздно, к сожалению.
Горожанин_kst:
Эй, сынок,градус скинь! Перечислять в одном ряду через запятую, как равнозначное Россию с убийцами и педофилами?! Ты там чего покурил, отрок?!
Эй, сынок,градус скинь! Перечислять в одном ряду через запятую, как равнозначное Россию с убийцами и педофилами?! Ты там чего покурил, отрок?!
Ой, извините, я же забыл, вам же сказали, что РФ там не убивает людей на войне, а спасает их по средствам специальной операции от нациков, хим, ядер, бактериологического оружия и НАТО.
Да, если бы путлер просто ел детей всю свою жизнь, он был бы меньшим злом, чем является сейчас и причинил бы меньше горя. Я не курил, а вы пересмотрели российской пропаганды.
Цитата:
Victor Yang: А ты, бедненький, за шкурку свою переживаешь? Ну ничего, ничего - переживёшь как-нибудь.
Я переживаю за свою страну.
Все еще надеюсь, что Токаев попросит у мира помощи и полностью разорвет все экономические и военные связи с РФ. Уверен, что сейчас мир готов будет помочь Казахстану. Второго такого шанса может не представиться, а потом может быть уже поздно, к сожалению.
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 12:45
Вот с автосалонов у нас россияне забирают авто..
По КТК говорят про костанайские салоны.
По КТК говорят про костанайские салоны.
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 12:49
Цитата:
Ну тогда нам хуже наверно будет и на много..
Все таки Россия, наш партнер по многим вопросам..
Артем Марусич:
что Токаев попросит у мира помощи и полностью разорвет
что Токаев попросит у мира помощи и полностью разорвет
Ну тогда нам хуже наверно будет и на много..
Все таки Россия, наш партнер по многим вопросам..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2745
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 12:50
Цитата:
Полностью скопировал выступление Зеленского в свое время. Жаждешь того же Казахстану? Вот оно
Цитата:
Артем Марусич:
Все еще надеюсь, что Токаев попросит у мира помощи и полностью разорвет все экономические и военные связи с РФ. Уверен, что сейчас мир готов будет помочь Казахстану.
Все еще надеюсь, что Токаев попросит у мира помощи и полностью разорвет все экономические и военные связи с РФ. Уверен, что сейчас мир готов будет помочь Казахстану.
Полностью скопировал выступление Зеленского в свое время. Жаждешь того же Казахстану? Вот оно
Цитата:
Артем Марусич:
Я переживаю за свою страну.
Я переживаю за свою страну.
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 31.03.22 - 13:01
Цитата:
Прибыли не будет. Когда фиксируют нарушения санкций - накладывают штрафы таких размеров, что они перекрывают всю потенциальную прибыль от схемы кратно.
Разница с РБ в том, что она обходила эмбарго самой РФ. Обе страны пронизаны коррупцией и по этому это было возможным.
Сейчас же ситуация такова, что памперсы и прокладки от проктэр энд гэмбл не будут поставляться в РФ, а если Казахстанская компания будет отправлять их в РФ, то P&G перестанет с ней сотрудничать.
Если раньше, поставщик креветок был заинтересован продавать, то сейчас поставщики всего - заинтересованны запрещать. То есть, что бы поставить в РФ хоть что то - это что то нужно будет «украсть», поставить в обход желания поставщика.
Если раньше РБ помогала поставщикам креветок нарушать эмбарго РФ, то Казахстан может стать помощником РФ и нарушать эмбарго / санкции западных компаний и стран. А это совсем не РФ, там откупиться или «обойтись без» не выйдет.
111:
А нам нет другого выхода думаю.. Если прибыль идет, надо пользоваться. Ну как белоруссы в свое время с креветками..
А нам нет другого выхода думаю.. Если прибыль идет, надо пользоваться. Ну как белоруссы в свое время с креветками..
Прибыли не будет. Когда фиксируют нарушения санкций - накладывают штрафы таких размеров, что они перекрывают всю потенциальную прибыль от схемы кратно.
Разница с РБ в том, что она обходила эмбарго самой РФ. Обе страны пронизаны коррупцией и по этому это было возможным.
Сейчас же ситуация такова, что памперсы и прокладки от проктэр энд гэмбл не будут поставляться в РФ, а если Казахстанская компания будет отправлять их в РФ, то P&G перестанет с ней сотрудничать.
Если раньше, поставщик креветок был заинтересован продавать, то сейчас поставщики всего - заинтересованны запрещать. То есть, что бы поставить в РФ хоть что то - это что то нужно будет «украсть», поставить в обход желания поставщика.
Если раньше РБ помогала поставщикам креветок нарушать эмбарго РФ, то Казахстан может стать помощником РФ и нарушать эмбарго / санкции западных компаний и стран. А это совсем не РФ, там откупиться или «обойтись без» не выйдет.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1080
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 13:01
Цитата:
На каком основании?
Уже не ваш земляк:
Требую закрыть эту ветку, как явно нарушающую Правила, установленные редакцией!
Требую закрыть эту ветку, как явно нарушающую Правила, установленные редакцией!
На каком основании?
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 31.03.22 - 13:06
Цитата:
Боже упаси.
Козлов я:
Полностью скопировал выступление Зеленского в свое время. Жаждешь того же Казахстану? Вот оно
Полностью скопировал выступление Зеленского в свое время. Жаждешь того же Казахстану? Вот оно
Боже упаси.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1109
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 13:14
Цитата:
Уже мир помог... В январе...
Если бы не ОДКБ, мир до сих пор бы нам "помогал".
Артем Марусич:
Уверен, что сейчас мир готов будет помочь Казахстану
Уверен, что сейчас мир готов будет помочь Казахстану
Уже мир помог... В январе...
Если бы не ОДКБ, мир до сих пор бы нам "помогал".
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 31.03.22 - 13:19
Цитата:
В этом то и проблема. В одиночку Казахстан не сможет разом отказаться от столь огромной доли своей экономики, так как народ буквально с голоду пухнуть начнет. Но сейчас есть шанс, что нас поддержат, придут инвесторы из антивоенной коалиции. «Эта», доля экономики связанная с РФ, все равно будет сокращаться, но вот время, когда нам будут готовы помочь - может уйти.
111:
Ну тогда нам хуже наверно будет и на много.. Все таки Россия, наш партнер по многим вопросам..
Ну тогда нам хуже наверно будет и на много.. Все таки Россия, наш партнер по многим вопросам..
В этом то и проблема. В одиночку Казахстан не сможет разом отказаться от столь огромной доли своей экономики, так как народ буквально с голоду пухнуть начнет. Но сейчас есть шанс, что нас поддержат, придут инвесторы из антивоенной коалиции. «Эта», доля экономики связанная с РФ, все равно будет сокращаться, но вот время, когда нам будут готовы помочь - может уйти.
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