Отправлено: - 12:44

Горожанин_kst:

Эй, сынок,градус скинь! Перечислять в одном ряду через запятую, как равнозначное Россию с убийцами и педофилами?! Ты там чего покурил, отрок?!

Victor Yang: А ты, бедненький, за шкурку свою переживаешь? Ну ничего, ничего - переживёшь как-нибудь.

Цитата:Ой, извините, я же забыл, вам же сказали, что РФ там не убивает людей на войне, а спасает их по средствам специальной операции от нациков, хим, ядер, бактериологического оружия и НАТО.Да, если бы путлер просто ел детей всю свою жизнь, он был бы меньшим злом, чем является сейчас и причинил бы меньше горя. Я не курил, а вы пересмотрели российской пропаганды.Цитата:Я переживаю за свою страну.Все еще надеюсь, что Токаев попросит у мира помощи и полностью разорвет все экономические и военные связи с РФ. Уверен, что сейчас мир готов будет помочь Казахстану. Второго такого шанса может не представиться, а потом может быть уже поздно, к сожалению.