Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43908
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 10:13
В Стамбуле прошли переговоры в формате тет-а-тет главы российской делегации Владимира Мединского и руководителя правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии. Украинская сторона отдельным пунктом вынесла вопрос Крыма.
Читать новость
Читать новость
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 10:10
Цитата:
Тогда зачем лить что то на противника, что он тоже иногда врет?
Это война, и информацию и те и эти скидывают какую надо на данный момент, а не какая на самом деле.
А то началась, игра в одни ворота, что мол те врут..
Маркс:
вы какого ответа ожидали? Типа, "Да, нападем 24
вы какого ответа ожидали? Типа, "Да, нападем 24
Тогда зачем лить что то на противника, что он тоже иногда врет?
Это война, и информацию и те и эти скидывают какую надо на данный момент, а не какая на самом деле.
А то началась, игра в одни ворота, что мол те врут..
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 10:22
Ну а если человек распространяет здесь на форуме ложную информацию, он кто?
Противник, или нет?
Противник, или нет?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16574
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 10:23
Цитата:
все зависит от развития ситуации.
от конкретной ситуации.
сшаеснато начали вопить , нападение, нападение.
16 февраля. утром.
Украина - что вы орете, нет никаких признаков нападения,
а миллиарды из страны ушли из за этой паники. люди бегут.
посольства сьехали все.
но. в один момент разведка выяснила что 26 марта -дата вторжения на Донбасс
всу ,наемников, нацбандформирований.
цель- полное уничтожение людского ресурса Донбасса.
а там миллион россиян.
план разработан был понятно где.в обкоме сша на Украине.
дальше что произошло ,рассказывать?
111:
Тогда зачем лить что то на противника, что он тоже иногда врет?
Тогда зачем лить что то на противника, что он тоже иногда врет?
все зависит от развития ситуации.
от конкретной ситуации.
сшаеснато начали вопить , нападение, нападение.
16 февраля. утром.
Украина - что вы орете, нет никаких признаков нападения,
а миллиарды из страны ушли из за этой паники. люди бегут.
посольства сьехали все.
но. в один момент разведка выяснила что 26 марта -дата вторжения на Донбасс
всу ,наемников, нацбандформирований.
цель- полное уничтожение людского ресурса Донбасса.
а там миллион россиян.
план разработан был понятно где.в обкоме сша на Украине.
дальше что произошло ,рассказывать?
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 10:28
Цитата:
Развитие войны всегда одинаково.
Но врет же не одна сторона?
alex_60:
все зависит от развития ситуации.
все зависит от развития ситуации.
Развитие войны всегда одинаково.
Но врет же не одна сторона?
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 10:30
Цитата:
Противник на войне.
Ты форум за войну что ди принимаешь?
Да, и ты должен доказать что есть ложь.
Хм, перепутал с флудом, но ниче думаю страшного..
[Исправлено: 111, 31.03.2022 - 10:33]
serg kost:
Противник, или нет?
Противник, или нет?
Противник на войне.
Ты форум за войну что ди принимаешь?
Да, и ты должен доказать что есть ложь.
Хм, перепутал с флудом, но ниче думаю страшного..
[Исправлено: 111, 31.03.2022 - 10:33]
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 10:49
Цитата:
Про сотни?
Нука где это, давай посмотрим..
Самую большую цифру по евроньюс слышал 155, маленькую от Канашенкова 38 по моему..
Так что покажи где, в каком контексте..
И по поводу вранья тут, все мы лишь озвучиваем информацию, что с той, что с другой стороны.
Мы в этой бойне не учавствуем лично.
А потому и соврать то не сможем, да и выложить всю правду.
Лишь повторяем то, информацию источника, кому доверяем на данный момент..
[Исправлено: 111, 31.03.2022 - 10:52]
serg kost:
Ты же раньше писал про сотни убитых украинск
Ты же раньше писал про сотни убитых украинск
Про сотни?
Нука где это, давай посмотрим..
Самую большую цифру по евроньюс слышал 155, маленькую от Канашенкова 38 по моему..
Так что покажи где, в каком контексте..
И по поводу вранья тут, все мы лишь озвучиваем информацию, что с той, что с другой стороны.
Мы в этой бойне не учавствуем лично.
А потому и соврать то не сможем, да и выложить всю правду.
Лишь повторяем то, информацию источника, кому доверяем на данный момент..
[Исправлено: 111, 31.03.2022 - 10:52]
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 12:46
Цитата:
Кто выложил лживую информацию, тот за неё и отвечает. Чай, все взрослые тут.Цитата:
Это что за цифры?
111: мы лишь озвучиваем информацию, что с той, что с другой стороны.Ну и где я откровенное враньё выкладывал про войну?
Кто выложил лживую информацию, тот за неё и отвечает. Чай, все взрослые тут.Цитата:
111:
Самую большую цифру по евроньюс слышал 155, маленькую от Канашенкова 38 по моему..
Самую большую цифру по евроньюс слышал 155, маленькую от Канашенкова 38 по моему..
Это что за цифры?
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 13:07
Цитата:
Про детей разумеется.
Ты же тему поднял..
Про вранье кстати тоже.
Я тебе лишь объяснил, что врать мы не можем, как и говорить правду, пока там сами лично не были..
[Исправлено: 111, 31.03.2022 - 13:10]
serg kost:
Это что за цифры?
Это что за цифры?
Про детей разумеется.
Ты же тему поднял..
Про вранье кстати тоже.
Я тебе лишь объяснил, что врать мы не можем, как и говорить правду, пока там сами лично не были..
[Исправлено: 111, 31.03.2022 - 13:10]
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 13:10
Тему ты поднимал несколько дней назад про "Кто ответит за сотни убитых украинских детей?"
И про каких детей Конашенков говорил? Про тех, что ВСУ убили на Донбассе за последний месяц?
И про каких детей Конашенков говорил? Про тех, что ВСУ убили на Донбассе за последний месяц?
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 13:15
Цитата:
Покажи прям ссылку
serg kost:
Тему ты поднимал несколько дней назад про "Кто ответит за сотни убитых украинских детей?"
Тему ты поднимал несколько дней назад про "Кто ответит за сотни убитых украинских детей?"
Покажи прям ссылку
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 5 и гостей: 32
|Зарегистрированные пользователи: yudjin, Горожанин_kst, КГСПС, drakon, alex_60
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать