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≡ Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43908
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 10:13
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В Стамбуле прошли переговоры в формате тет-а-тет главы российской делегации Владимира Мединского и руководителя правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии. Украинская сторона отдельным пунктом вынесла вопрос Крыма.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9985
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 10:10
#45
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Цитата:
Маркс:
вы какого ответа ожидали? Типа, "Да, нападем 24

Тогда зачем лить что то на противника, что он тоже иногда врет?
Это война, и информацию и те и эти скидывают какую надо на данный момент, а не какая на самом деле.
А то началась, игра в одни ворота, что мол те врут..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1109
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 10:22
#46
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Ну а если человек распространяет здесь на форуме ложную информацию, он кто?
Противник, или нет?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16574
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 10:23
#47
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Цитата:
111:
Тогда зачем лить что то на противника, что он тоже иногда врет?


все зависит от развития ситуации.
от конкретной ситуации.
сшаеснато начали вопить , нападение, нападение.
16 февраля. утром.
Украина - что вы орете, нет никаких признаков нападения,
а миллиарды из страны ушли из за этой паники. люди бегут.
посольства сьехали все.
но. в один момент разведка выяснила что 26 марта -дата вторжения на Донбасс
всу ,наемников, нацбандформирований.
цель- полное уничтожение людского ресурса Донбасса.
а там миллион россиян.
план разработан был понятно где.в обкоме сша на Украине.
дальше что произошло ,рассказывать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9985
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 10:28
#48
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Цитата:
alex_60:
все зависит от развития ситуации.

Развитие войны всегда одинаково.
Но врет же не одна сторона?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9985
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 10:30
#49
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Цитата:
serg kost:
Противник, или нет?

Противник на войне.
Ты форум за войну что ди принимаешь?
Да, и ты должен доказать что есть ложь.
Хм, перепутал с флудом, но ниче думаю страшного..

[Исправлено: 111, 31.03.2022 - 10:33]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9985
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 10:49
#50
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Цитата:
serg kost:
Ты же раньше писал про сотни убитых украинск

Про сотни?
Нука где это, давай посмотрим..
Самую большую цифру по евроньюс слышал 155, маленькую от Канашенкова 38 по моему..
Так что покажи где, в каком контексте..
И по поводу вранья тут, все мы лишь озвучиваем информацию, что с той, что с другой стороны.
Мы в этой бойне не учавствуем лично.
А потому и соврать то не сможем, да и выложить всю правду.
Лишь повторяем то, информацию источника, кому доверяем на данный момент..

[Исправлено: 111, 31.03.2022 - 10:52]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1109
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 12:46
#51
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Цитата:
111: мы лишь озвучиваем информацию, что с той, что с другой стороны.
Ну и где я откровенное враньё выкладывал про войну?
Кто выложил лживую информацию, тот за неё и отвечает. Чай, все взрослые тут.Цитата:
111:
Самую большую цифру по евроньюс слышал 155, маленькую от Канашенкова 38 по моему..

Это что за цифры?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9985
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 13:07
#52
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Цитата:
serg kost:
Это что за цифры?

Про детей разумеется.
Ты же тему поднял..
Про вранье кстати тоже.
Я тебе лишь объяснил, что врать мы не можем, как и говорить правду, пока там сами лично не были..

[Исправлено: 111, 31.03.2022 - 13:10]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1109
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 13:10
#53
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Тему ты поднимал несколько дней назад про "Кто ответит за сотни убитых украинских детей?"
И про каких детей Конашенков говорил? Про тех, что ВСУ убили на Донбассе за последний месяц?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9985
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 13:15
#54
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Цитата:
serg kost:
Тему ты поднимал несколько дней назад про "Кто ответит за сотни убитых украинских детей?"

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