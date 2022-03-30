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≡ «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43907
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
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Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9944
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 10:39
#105
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Цитата:
Thinker:
почему параллельно вы не спросили про 149 детей (только по официальным

Если все комментарии вписать сюда, что были с 2014го года, то всех отправят в чтение.
Лучше сами найдите и посмотрите, хотя наверно многое там стерто.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16569
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 10:40
#106
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спорить со статьей от радио аззатык,
если оно на службе госдепа сша.
финансируется оттуда.
которое проводит подрывную деятельность
с целью развале стран бывшего союза.
на форуме нг бесполезно.
думаю всем понятно почему.
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maxsaf
* maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16034
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 10:40
#107
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9944
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 10:41
#108
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Цитата:
alex_60:
думаю всем понятно почему

Нет, проясните пожалуйста ситуацию.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
229
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 31.03.22 - 10:42
#109
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Цитата:
Змея Подколодная:
кто не видит в этой символике ничего сепаратистского, кроме поддержки РФ.

а почему бы не написать - Мы за мир ! вместо Z .
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maxsaf
* maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16034
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 10:44
#110
Комментарий проходит проверку.
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Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1584
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 10:45
#111
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Цитата:
а почему бы не написать - Мы за мир ! вместо Z


Zа мир, однозначно. Я за пис во всем писе.
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Страница 8 из 8«1...678
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