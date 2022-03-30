Отправлено: - 10:39

Thinker:

почему параллельно вы не спросили про 149 детей (только по официальным

Цитата:Если все комментарии вписать сюда, что были с 2014го года, то всех отправят в чтение.Лучше сами найдите и посмотрите, хотя наверно многое там стерто.