«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье? Читать новость
Прочитал статью, пробежался по комментариям и возникли вопросы. А кто определил, что "Z" является сепаратистской символикой, какой то невнятный блогер? В каком законе, норме права, законодательном акте указано, что "Z" это то, что про неё придумали? Если исходить из этой логики, то необходимо срочно исключить темной-зеленый (защитный) цвет из обращения, он же является цветом формы "армии агрессора".
YESNO: Я задал вопрос, не пойму почему они её рисуют
Цитата:
YESNO: YESNO: Почему например в 2015 году на технике ВСУ было нанесена буква V?
И я задал вопрос: когда и где на технике ВСУ была нанесена буква V? Но так и не получил ответа. Может, некоторым нужно меньше смотреть ролики, а вместо этого хоть немного вдумываться в свой же написанный текст?
Thinker: Прочитал статью, пробежался по комментариям и возникли вопросы. А кто определил, что "Z" является сепаратистской символикой, какой то невнятный блогер? В каком законе, норме права, законодательном акте указано, что "Z" это то, что про неё придумали? Если исходить из этой логики, то необходимо срочно исключить темной-зеленый (защитный) цвет из обращения, он же является цветом формы "армии агрессора".
Воооооот! "Это мнение людей" - ответ редакции. То есть "люди" могут любое клеймо вешать - редакция проглотит.
не так давно поспорил с другом у которого преобладают националистические позиции. Говорили о судьбе Казахстана и о роли России. В итоге я сказал, что очень хотел бы чтобы вернулся Советский Союз, а Казахстан влился бы в него и был как и прежде равноправным партнером. В результате меня обозвали сепаратистом. Во как!. Ну откуда у бывших советских людей такая русофобия? Русские, белорусы, украинцы и другие люди у нас тут подняли промышленность, науку, здравоохранение, образование, построили дома, города и поселки. Сейчас все ключевые посты во власти занимает титульная нация, русские никому в этом не мешают. Живите, работайте в мире и радуйтесь. Что же сейчас вам так плохо то? Все же в ваших руках. Нет вам не нравится язык русского народа и надо его загнобить., переделываем историю, чуть что не так намекаете -чемодан-вокзал-Россия. Не надо так делать как делали на Украине и не будет таких же последствий. вот и все маленькие правила. На все эти вопросы я от него ответа так и не получил. Много таких у нас лжепатриотов, раздувающих от важности щеки и выставляющих себя вперед и наверх. Очень много. Вот они то и являются врагами государства и народа, потому что раскалывают общество, которое было раньше крепче бетона. Это мое мнение. Не претендую на стопроцентное попадание в истину, но думаю, что где то оно рядом.
yudjin: "внутри Казахстана десятки тысяч потенциальных сепаратистов."
Вы эту цитату имеете в виду: «Мы поняли, что внутри Казахстана десятки тысяч потенциальных сепаратистов. Причем, среди них много представителей разных национальностей, которые одурманены этой пропагандой», — констатирует общественный деятель. То есть: автор этого высказывания считает, что в Казахстане есть люди, на которых подействовала государственная пропаганда. И эти люди в случае военного конфликта будут голосовать за отделение каких-либо территорий от страны. Это его личное мнение. С этим можно и нужно спорить. Но скрывать тот факт, что сейчас такие мнения в Казахстане стали распространяться, нельзя.
Тимур Гафуров: эти люди в случае военного конфликта будут голосовать за отделение каких-либо территорий от страны.
Необязательно. Достаточно высказаться против войны и ты уже персона нон или как там, грата.. Та же Агалакова, Овсянникова.. Или достаточно выехать на отдых, как Пугачева.. Вот и на кого действует пропаганда? Сейчас не то что десятки тысяч, миллионы против той же Веры Брежневой..
Статья вызвала рвотный рефлекс, уж извините. Однобоко. Неполноценно. Где мнение с другого берега, кто не видит в этой символике ничего сепаратистского, кроме поддержки РФ. Кто такие эти блогеры? Еще и с требованием скинуть фото авто без наклейки? Почему у нас митинги проводят в поддержку Украины, скандируя бендеровский лозунг. А в поддержку России даже букву нельзя написать? Кстати, на злобу дня: Цитата:
В Назарбаев университете отреагировали на плакат с фразой «Zа наших», вывешенный сотрудником ВУЗа на двери своего кабинета, передает Azattyq Rýhy.
Напомним, фотография с провокационным лозунгом быстро разлетелась по соцсетям и вызвала возмущение казахстанцев.
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