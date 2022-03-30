Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...

Отправлено: - 08:54

не так давно поспорил с другом у которого преобладают националистические позиции. Говорили о судьбе Казахстана и о роли России. В итоге я сказал, что очень хотел бы чтобы вернулся Советский Союз, а Казахстан влился бы в него и был как и прежде равноправным партнером. В результате меня обозвали сепаратистом. Во как!. Ну откуда у бывших советских людей такая русофобия? Русские, белорусы, украинцы и другие люди у нас тут подняли промышленность, науку, здравоохранение, образование, построили дома, города и поселки. Сейчас все ключевые посты во власти занимает титульная нация, русские никому в этом не мешают. Живите, работайте в мире и радуйтесь. Что же сейчас вам так плохо то? Все же в ваших руках. Нет вам не нравится язык русского народа и надо его загнобить., переделываем историю, чуть что не так намекаете -чемодан-вокзал-Россия. Не надо так делать как делали на Украине и не будет таких же последствий. вот и все маленькие правила. На все эти вопросы я от него ответа так и не получил. Много таких у нас лжепатриотов, раздувающих от важности щеки и выставляющих себя вперед и наверх. Очень много. Вот они то и являются врагами государства и народа, потому что раскалывают общество, которое было раньше крепче бетона. Это мое мнение. Не претендую на стопроцентное попадание в истину, но думаю, что где то оно рядом.