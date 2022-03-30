Отправлено: - 10:23

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Тогда зачем лить что то на противника, что он тоже иногда врет?

Цитата:все зависит от развития ситуации.от конкретной ситуации.сшаеснато начали вопить , нападение, нападение.16 февраля. утром.Украина - что вы орете, нет никаких признаков нападения,а миллиарды из страны ушли из за этой паники. люди бегут.посольства сьехали все.но. в один момент разведка выяснила что 26 марта -дата вторжения на Донбассвсу ,наемников, нацбандформирований.цель- полное уничтожение людского ресурса Донбасса.а там миллион россиян.план разработан был понятно где.в обкоме сша на Украине.дальше что произошло ,рассказывать?