Прогноз на 5 дней
ясно+1°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • Ю-ЮВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
 
 
Страница 7 из 8«1...5678»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43907
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье?
Читать новость

Thinker
§ Thinker
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Новосибирск
Регистрация:
05.04.12
Сообщений:
617
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 31.03.22 - 07:37
#90
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал статью, пробежался по комментариям и возникли вопросы.
А кто определил, что "Z" является сепаратистской символикой, какой то невнятный блогер?
В каком законе, норме права, законодательном акте указано, что "Z" это то, что про неё придумали?
Если исходить из этой логики, то необходимо срочно исключить темной-зеленый (защитный) цвет из обращения, он же является цветом формы "армии агрессора".
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1105
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 07:37
#91
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Я задал вопрос, не пойму почему они её рисуют

Цитата:
YESNO:
YESNO: Почему например в 2015 году на технике ВСУ было нанесена буква V?


И я задал вопрос: когда и где на технике ВСУ была нанесена буква V?
Но так и не получил ответа.
Может, некоторым нужно меньше смотреть ролики, а вместо этого хоть немного вдумываться в свой же написанный текст?
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15133
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 07:48
#92
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Thinker:
Прочитал статью, пробежался по комментариям и возникли вопросы. А кто определил, что "Z" является сепаратистской символикой, какой то невнятный блогер? В каком законе, норме права, законодательном акте указано, что "Z" это то, что про неё придумали? Если исходить из этой логики, то необходимо срочно исключить темной-зеленый (защитный) цвет из обращения, он же является цветом формы "армии агрессора".

Воооооот! "Это мнение людей" - ответ редакции. То есть "люди" могут любое клеймо вешать - редакция проглотит.
Профайл
р
* рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
263
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 31.03.22 - 08:54
#93
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не так давно поспорил с другом у которого преобладают националистические позиции. Говорили о судьбе Казахстана и о роли России. В итоге я сказал, что очень хотел бы чтобы вернулся Советский Союз, а Казахстан влился бы в него и был как и прежде равноправным партнером. В результате меня обозвали сепаратистом. Во как!. Ну откуда у бывших советских людей такая русофобия? Русские, белорусы, украинцы и другие люди у нас тут подняли промышленность, науку, здравоохранение, образование, построили дома, города и поселки. Сейчас все ключевые посты во власти занимает титульная нация, русские никому в этом не мешают. Живите, работайте в мире и радуйтесь. Что же сейчас вам так плохо то? Все же в ваших руках. Нет вам не нравится язык русского народа и надо его загнобить., переделываем историю, чуть что не так намекаете -чемодан-вокзал-Россия. Не надо так делать как делали на Украине и не будет таких же последствий. вот и все маленькие правила. На все эти вопросы я от него ответа так и не получил. Много таких у нас лжепатриотов, раздувающих от важности щеки и выставляющих себя вперед и наверх. Очень много. Вот они то и являются врагами государства и народа, потому что раскалывают общество, которое было раньше крепче бетона. Это мое мнение. Не претендую на стопроцентное попадание в истину, но думаю, что где то оно рядом.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16569
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 09:56
#94
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ветка не закрыта.
радио аззатык продолжает свою провокационную
деятельность.
странно.

[Исправлено: alex_60, 31.03.2022 - 10:14]
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1907
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 10:01
#95
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, обратите внимание, что у робота НГ на аватарке тоже буква Z в перевернутом виде, да еще на красном коммунистическом фоне. Это же ужас! Куда смотрит редакция?
Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
229
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 10:15
#96
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
когда и где на технике ВСУ была нанесена буква V? Но так и не получил ответа.

Фото
Такие вопросы задаете - когда и где ? может еще время назвать точное .

[Исправлено: YESNO, 31.03.2022 - 10:17]
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1079
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 10:17
#97
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
"внутри Казахстана десятки тысяч потенциальных сепаратистов."

Вы эту цитату имеете в виду:
«Мы поняли, что внутри Казахстана десятки тысяч потенциальных сепаратистов. Причем, среди них много представителей разных национальностей, которые одурманены этой пропагандой», — констатирует общественный деятель.
То есть: автор этого высказывания считает, что в Казахстане есть люди, на которых подействовала государственная пропаганда. И эти люди в случае военного конфликта будут голосовать за отделение каких-либо территорий от страны.
Это его личное мнение. С этим можно и нужно спорить. Но скрывать тот факт, что сейчас такие мнения в Казахстане стали распространяться, нельзя.
Профайл Посетить вебсайт
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9944
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 10:22
#98
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
эти люди в случае военного конфликта будут голосовать за отделение каких-либо территорий от страны.

Необязательно.
Достаточно высказаться против войны и ты уже персона нон или как там, грата..
Та же Агалакова, Овсянникова..
Или достаточно выехать на отдых, как Пугачева..
Вот и на кого действует пропаганда?
Сейчас не то что десятки тысяч, миллионы против той же Веры Брежневой..
Профайл
Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1584
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 31.03.22 - 10:23
#99
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья вызвала рвотный рефлекс, уж извините. Однобоко. Неполноценно. Где мнение с другого берега, кто не видит в этой символике ничего сепаратистского, кроме поддержки РФ.
Кто такие эти блогеры? Еще и с требованием скинуть фото авто без наклейки? Почему у нас митинги проводят в поддержку Украины, скандируя бендеровский лозунг. А в поддержку России даже букву нельзя написать?
Кстати, на злобу дня:
Цитата:
В Назарбаев университете отреагировали на плакат с фразой «Zа наших», вывешенный сотрудником ВУЗа на двери своего кабинета, передает Azattyq Rýhy.

Напомним, фотография с провокационным лозунгом быстро разлетелась по соцсетям и вызвала возмущение казахстанцев.



Почему этот лозунг провокационный? Может быть это реализуется право на выражение собственного мнения? Это право гарантирует Конституция РК или уже нет? Или не всем, выборочно?

На митинге в Алматы всех устроили лозунги?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1079
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 10:23
#100
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А будет что-то позитивное по теме, ради поддержания равновесия во вселенной?

О позитивном влиянии военных действий на Казахстан? В самой первой Теме недели эксперты говорили об этом -
Профайл Посетить вебсайт
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9944
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 10:26
#101
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, тут спросил за детей, стоило ли это того, чтоб за месяц так жестоко, сразу стал врагом, но дело не в них, а в этом -
что это, если не действие жесточайшей пропаганды?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16034
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 10:28
#102
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:
В итоге я сказал, что очень хотел бы чтобы вернулся Советский Союз, а Казахстан влился бы в него и был как и прежде равноправным партнером. В результате меня обозвали сепаратистом.

Не, не сепаратист. Коллаборант)
Кстати, вам за такие идеи памятник полагается, ну и на деньгах напечатают ;-)
А и еще в школьных кабинетах портрет ваш будет висеть :lol:
Профайл
Thinker
§ Thinker
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Новосибирск
Регистрация:
05.04.12
Сообщений:
617
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 10:31
#103
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Интересно, тут спросил за детей, стоило ли это того, чтоб за месяц так жестоко
Источник:

Рискую задавая этот вопрос, но тем не менее.
А почему параллельно вы не спросили про 149 детей (только по официальным данным) которые погибли на Донбассе?
Или эти дети, не те дети?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9944
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 10:37
#104
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Thinker:
Рискую задавая этот вопрос, но тем не менее. А почему параллельно вы не спросили про 149 детей

А я спрашивал, в 2014м, и тут были очень жаркие споры на эту тему.
Вы этого не помните?
Профайл
Страница 7 из 8«1...5678»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Сабыр, 111, maxsaf, Змея Подколодная

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS