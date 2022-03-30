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≡ Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43907
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 10:13
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В Стамбуле прошли переговоры в формате тет-а-тет главы российской делегации Владимира Мединского и руководителя правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии. Украинская сторона отдельным пунктом вынесла вопрос Крыма.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9944
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 10:10
#45
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Цитата:
Маркс:
вы какого ответа ожидали? Типа, "Да, нападем 24

Тогда зачем лить что то на противника, что он тоже иногда врет?
Это война, и информацию и те и эти скидывают какую надо на данный момент, а не какая на самом деле.
А то началась, игра в одни ворота, что мол те врут..
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1105
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 10:22
#46
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Ну а если человек распространяет здесь на форуме ложную информацию, он кто?
Противник, или нет?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16569
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 10:23
#47
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Цитата:
111:
Тогда зачем лить что то на противника, что он тоже иногда врет?


все зависит от развития ситуации.
от конкретной ситуации.
сшаеснато начали вопить , нападение, нападение.
16 февраля. утром.
Украина - что вы орете, нет никаких признаков нападения,
а миллиарды из страны ушли из за этой паники. люди бегут.
посольства сьехали все.
но. в один момент разведка выяснила что 26 марта -дата вторжения на Донбасс
всу ,наемников, нацбандформирований.
цель- полное уничтожение людского ресурса Донбасса.
а там миллион россиян.
план разработан был понятно где.в обкоме сша на Украине.
дальше что произошло ,рассказывать?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9944
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 10:28
#48
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Цитата:
alex_60:
все зависит от развития ситуации.

Развитие войны всегда одинаково.
Но врет же не одна сторона?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9944
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 31.03.22 - 10:30
#49
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Цитата:
serg kost:
Противник, или нет?

Противник на войне.
Ты форум за войну что ди принимаешь?
Да, и ты должен доказать что есть ложь.
Хм, перепутал с флудом, но ниче думаю страшного..

[Исправлено: 111, 31.03.2022 - 10:33]
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