Отправлено: - 22:24

гражданин СССР:

Интересно, как в черепных коробках некоторых умещается "Наше дело правое" в победе СССР над фашистами и "Правое дело" фашистской украины, для которой национальные герои бандера и шухевич)) Загадка природы))) Фантастический идиотизм)))

Цитата:И как Вам только не жалко времени и нервов потраченных на попытки что-то объяснить фанатам "наичестнейших" украинских и западных соцсетей, и СМИ? Эти просвещенные личности пишут здесь почти все тоже самое, что и "честные" СМИ в отличие от российской пропаганды, а американские дальнобойщики так вообще слово в слово сюда вставляют... Кстати давно не видно дальнобойного журналиста, видимо очень занят копированием текстов из "честных" СМИ!? Скидываю иногда скрины с форума или ссылки на него родственникам в Луганск и Киев, чтобы почитали, что думают местные "эксперты" об Украине, которую в большинстве своём даже на картинках не видели, но знают гораздо лучше людей живущих там. Удивляются, как взрослые(?) люди могут такое писать...!?