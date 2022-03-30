Отправлено: - 00:42

Тимур Гафуров:

Но статьи о влиянии конфликта на Казахстан мы публиковали и будем публиковать.

Цитата:Я так понимаю что в этой статье говорится о негативном влиянии. А будет что-то позитивное по теме, ради поддержания равновесия во вселенной? ))Материал то найти не сложно - было бы желание