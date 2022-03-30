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≡ «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
 
 
Страница 6 из 6«1...456
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43907
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
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Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
225
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:09
#75
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Цитата:
serg kost:
Лишь бы соврать, а потом выкручиваться начинают...

И здесь внимательно
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9050
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:13
#76
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Вот жеж как, насмотрются ютубов и веруют в веру свою. :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
225
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:15
#77
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Цитата:
elektron:
Вот жеж как, насмотрются ютубов и веруют в веру свою

При чем здесь ютуб. Я задал вопрос. Прочитайте внимательно. А то снова нахлобучит
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
225
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:16
#78
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Цитата:
elektron:
насмотрются ютубов

Ютуб не снимает фильмов. Это площадка. Не знали что ли
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1102
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:27
#79
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Цитата:
YESNO:

При чём тут фильм про Палестину?
Или в Палестине катались танки ВСУ с нарисованной на броне буквой V?
Или на бронетехнике ВСУ не было такой буквы? Ну тогда извиняйтесь за вброс и недостоверную информацию.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16030
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:36
#80
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Товарищи, не ругайтесь с НГ. Если вы считаете что НГ однобоко освещает какие-то события, значит эта однобокость добралась и до НГ. Последствия предугадать не сложно. Думайте головой - почему так, что делать, можете ли вы это изменить. Могут ли изменить вас и если да то как...
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16030
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:42
#81
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Но статьи о влиянии конфликта на Казахстан мы публиковали и будем публиковать.

Я так понимаю что в этой статье говорится о негативном влиянии. А будет что-то позитивное по теме, ради поддержания равновесия во вселенной? ))
Материал то найти не сложно - было бы желание ;-)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
225
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:43
#82
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Цитата:
serg kost:
? Ну тогда извиняйтесь за вброс и недостоверную информацию.

Говорите нет букв. Вот есть смотрите. А они есть. Тогда извиняйтесь . Хахаха

[Исправлено: YESNO, 31.03.2022 - 00:56]
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
225
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:56
#83
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Цитата:
maxsaf:
будет что-то позитивное по теме, ради

В этом году не будет ничего позитивного. Всё идёт по плану.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1102
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:58
#84
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Цитата:
YESNO: Почему например в 2015 году на технике ВСУ было нанесена буква V?

Цитата:
serg kost: А можно хоть одно фото техники ВСУ с этой буквой?

Цитата:
YESNO: В фильме список шиндлера на паровоз смотрите.

Цитата:
serg kost: В клипе нет техники ВСУ с Буквой V. И у Шиндлера нет. И в 12 мгновений...

Цитата:
YESNO: Говорите нет букв. Вот есть смотрите. А они есть. Тогда извиняйте. Хахаха


Или я дурак, или собеседник...
Ладно, я спать.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
225
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 01:10
#85
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Цитата:
serg kost:
Или я дурак, или собеседник... Ладно, я спать.

Я задал вопрос, не пойму почему они её рисуют.
Вы спросили где, я показал. Я это не придумал. Вот смотрите есть.Если что то пропустили всмотритесь ещё раз.При чем здесь вброс и тд т тп и ютуб который все смотрят
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16030
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 01:11
#86
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Цитата:
serg kost:
Ладно, я спать.

картинка
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1955
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 01:29
#87
Комментарий проходит проверку.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16030
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 01:41
#88
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Если кто-то задумал подставить коллегу:

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Страница 6 из 6«1...456
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