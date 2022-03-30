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«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43907
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье?
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«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:09
Цитата:
И здесь внимательно
serg kost:
Лишь бы соврать, а потом выкручиваться начинают...
Лишь бы соврать, а потом выкручиваться начинают...
И здесь внимательно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9050
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:13
Вот жеж как, насмотрются ютубов и веруют в веру свою.
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:15
Цитата:
При чем здесь ютуб. Я задал вопрос. Прочитайте внимательно. А то снова нахлобучит
elektron:
Вот жеж как, насмотрются ютубов и веруют в веру свою
Вот жеж как, насмотрются ютубов и веруют в веру свою
При чем здесь ютуб. Я задал вопрос. Прочитайте внимательно. А то снова нахлобучит
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:16
Цитата:
Ютуб не снимает фильмов. Это площадка. Не знали что ли
elektron:
насмотрются ютубов
насмотрются ютубов
Ютуб не снимает фильмов. Это площадка. Не знали что ли
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1102
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:27
Цитата:
При чём тут фильм про Палестину?
Или в Палестине катались танки ВСУ с нарисованной на броне буквой V?
Или на бронетехнике ВСУ не было такой буквы? Ну тогда извиняйтесь за вброс и недостоверную информацию.
YESNO:
При чём тут фильм про Палестину?
Или в Палестине катались танки ВСУ с нарисованной на броне буквой V?
Или на бронетехнике ВСУ не было такой буквы? Ну тогда извиняйтесь за вброс и недостоверную информацию.
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:36
Товарищи, не ругайтесь с НГ. Если вы считаете что НГ однобоко освещает какие-то события, значит эта однобокость добралась и до НГ. Последствия предугадать не сложно. Думайте головой - почему так, что делать, можете ли вы это изменить. Могут ли изменить вас и если да то как...
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:42
Цитата:
Я так понимаю что в этой статье говорится о негативном влиянии. А будет что-то позитивное по теме, ради поддержания равновесия во вселенной? ))
Материал то найти не сложно - было бы желание
Тимур Гафуров:
Но статьи о влиянии конфликта на Казахстан мы публиковали и будем публиковать.
Но статьи о влиянии конфликта на Казахстан мы публиковали и будем публиковать.
Я так понимаю что в этой статье говорится о негативном влиянии. А будет что-то позитивное по теме, ради поддержания равновесия во вселенной? ))
Материал то найти не сложно - было бы желание
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:43
Цитата:
Говорите нет букв. Вот есть смотрите. А они есть. Тогда извиняйтесь . Хахаха
[Исправлено: YESNO, 31.03.2022 - 00:56]
serg kost:
? Ну тогда извиняйтесь за вброс и недостоверную информацию.
? Ну тогда извиняйтесь за вброс и недостоверную информацию.
Говорите нет букв. Вот есть смотрите. А они есть. Тогда извиняйтесь . Хахаха
[Исправлено: YESNO, 31.03.2022 - 00:56]
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:56
Цитата:
В этом году не будет ничего позитивного. Всё идёт по плану.
maxsaf:
будет что-то позитивное по теме, ради
будет что-то позитивное по теме, ради
В этом году не будет ничего позитивного. Всё идёт по плану.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1102
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:58
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Или я дурак, или собеседник...
Ладно, я спать.
YESNO: Почему например в 2015 году на технике ВСУ было нанесена буква V?
Цитата:
serg kost: А можно хоть одно фото техники ВСУ с этой буквой?
Цитата:
YESNO: В фильме список шиндлера на паровоз смотрите.
Цитата:
serg kost: В клипе нет техники ВСУ с Буквой V. И у Шиндлера нет. И в 12 мгновений...
Цитата:
YESNO: Говорите нет букв. Вот есть смотрите. А они есть. Тогда извиняйте. Хахаха
Или я дурак, или собеседник...
Ладно, я спать.
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 01:10
Цитата:
Я задал вопрос, не пойму почему они её рисуют.
Вы спросили где, я показал. Я это не придумал. Вот смотрите есть.Если что то пропустили всмотритесь ещё раз.При чем здесь вброс и тд т тп и ютуб который все смотрят
serg kost:
Или я дурак, или собеседник... Ладно, я спать.
Или я дурак, или собеседник... Ладно, я спать.
Я задал вопрос, не пойму почему они её рисуют.
Вы спросили где, я показал. Я это не придумал. Вот смотрите есть.Если что то пропустили всмотритесь ещё раз.При чем здесь вброс и тд т тп и ютуб который все смотрят
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1955
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 01:29
Комментарий проходит проверку.
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 01:41
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