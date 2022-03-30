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≡ «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43907
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
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Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье?
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
222
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:09
#75
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Цитата:
serg kost:
Лишь бы соврать, а потом выкручиваться начинают...

И здесь внимательно
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9050
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:13
#76
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Вот жеж как, насмотрются ютубов и веруют в веру свою. :lol:
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
222
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:15
#77
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Цитата:
elektron:
Вот жеж как, насмотрются ютубов и веруют в веру свою

При чем здесь ютуб. Я задал вопрос. Прочитайте внимательно. А то снова нахлобучит
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
222
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:16
#78
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Цитата:
elektron:
насмотрются ютубов

Ютуб не снимает фильмов. Это площадка. Не знали что ли
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