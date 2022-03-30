Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43907
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье?
Читать новость
Читать новость
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8399
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 22:52
Цитата:
Повторяю вопрос. Вы, как и редакция, опубликовавшая этот срам, считает, что
Цитата:
Тимур Гафуров:
Прочитал статью. Ничего разжигающего в ней не увидел.
Прочитал статью. Ничего разжигающего в ней не увидел.
Повторяю вопрос. Вы, как и редакция, опубликовавшая этот срам, считает, что
Цитата:
"внутри Казахстана десятки тысяч потенциальных сепаратистов."
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1481
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 22:53
Цитата:
Даже если, как вы говорите, обсуждаем букву, объясните заголовок, где эта буква объявлена сепаратистским символом.Есть заключение каких-то экспертов?
Тимур Гафуров:
Даже если, как вы говорите, обсуждаем букву, объясните заголовок, где эта буква объявлена сепаратистским символом.Есть заключение каких-то экспертов?
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 22:59
Цитата:
Вот и я об этом. Не надо зомбировать людей, походя называть людей сепаратистами.
Хочется узнать, что хотели донести до народа. Это уже не журналистика и не мнение. Это чёткое давление на народ и раскол в обществе.
НГ надо задуматься, что они накропали.
yudjin:
Кто и на каком основании дал им право так думать о таких же гражданах как эти Шоновы и Ахмедьяровы, а НГ публиковать эти частные и разжигающие мнения???
Кто и на каком основании дал им право так думать о таких же гражданах как эти Шоновы и Ахмедьяровы, а НГ публиковать эти частные и разжигающие мнения???
Вот и я об этом. Не надо зомбировать людей, походя называть людей сепаратистами.
Хочется узнать, что хотели донести до народа. Это уже не журналистика и не мнение. Это чёткое давление на народ и раскол в обществе.
НГ надо задуматься, что они накропали.
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 23:03
Цитата:
В том то и дело, что специалист назвал Z Бессмысленным Символом. Точка.
Надо бы НГ извинится за этот ляп. Не позорте гордое имя НГ.
КГСПС:
Есть заключение каких-то экспертов?
Есть заключение каких-то экспертов?
В том то и дело, что специалист назвал Z Бессмысленным Символом. Точка.
Надо бы НГ извинится за этот ляп. Не позорте гордое имя НГ.
T
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 129
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 23:08
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9050
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 23:09
Кстати не припомню, что бы в ПДД упоминались пункты и параграфы про сепаратизм? Что абсолютно новенькое. А размещать рекламу и другие знаки как "У" тоже никто не запрещал. Что то тут не так в "королевстве"
T
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 129
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 23:12
Одно дает задуматься с кем живу то? Ни слова о нацизме, ни слова ! Ни слова о 8 годах донбаса! Букву разбираете! Пошел я в душ!!!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1100
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 23:19
Цитата:
В клипе нет техники ВСУ с Буквой V. И у Шиндлера нет. И в 12 мгновений...
Вот же люди. Лишь бы соврать, а потом выкручиваться начинают...
Есть хоть одно фото?Или видео? Только не от ЦИПСО.
YESNO:
На ютуте в поиске - русские рубят наберите. Там клип на эту песню. Можете ещё список шиндлера посмотреть и 12 мгновений весны.
На ютуте в поиске - русские рубят наберите. Там клип на эту песню. Можете ещё список шиндлера посмотреть и 12 мгновений весны.
В клипе нет техники ВСУ с Буквой V. И у Шиндлера нет. И в 12 мгновений...
Вот же люди. Лишь бы соврать, а потом выкручиваться начинают...
Есть хоть одно фото?Или видео? Только не от ЦИПСО.
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 23:27
Цитата:
Значит я не один такой. У меня даже мысль появилась удалить аккаунт. Но окончательное решение ещё не принял.
Volonter:
очень здравый комментарий #40. Прям с языка снят, как говорится. Поддерживаю полностью.
очень здравый комментарий #40. Прям с языка снят, как говорится. Поддерживаю полностью.
Значит я не один такой. У меня даже мысль появилась удалить аккаунт. Но окончательное решение ещё не принял.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9050
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 23:32
Цитата:
Виктор, вот ты редиска (не хороший человек) Сначала меня отговорил, а тут сам решил. Так не пойдёт. Если уж тонуть придётся, то вместе.
Victor Yang:
У меня даже мысль появилась удалить аккаунт.
У меня даже мысль появилась удалить аккаунт.
Виктор, вот ты редиска (не хороший человек) Сначала меня отговорил, а тут сам решил. Так не пойдёт. Если уж тонуть придётся, то вместе.
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 23:32
Цитата:
Вот ответы на твои вопросы (я задавал подобные):
yudjin:
Или вы считаете, что Токаев и другие руководители могут иметь: "антипутинскую позицию Армана Шораева", считают "военного преступника Путина и его кровавого режима". А может официально "внутри Казахстана десятки тысяч потенциальных сепаратистов." Кто и на каком основании дал им право так думать о таких же гражданах как эти Шоновы и Ахмедьяровы, а НГ публиковать эти частные и разжигающие мнения???
Или вы считаете, что Токаев и другие руководители могут иметь: "антипутинскую позицию Армана Шораева", считают "военного преступника Путина и его кровавого режима". А может официально "внутри Казахстана десятки тысяч потенциальных сепаратистов." Кто и на каком основании дал им право так думать о таких же гражданах как эти Шоновы и Ахмедьяровы, а НГ публиковать эти частные и разжигающие мнения???
Вот ответы на твои вопросы (я задавал подобные):
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 23:36
Цитата:
Ещё не решил. Но то что нужно вместе - это да. И не тонуть это.
elektron:
а тут сам решил.
а тут сам решил.
Ещё не решил. Но то что нужно вместе - это да. И не тонуть это.
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:03
Цитата:
serg kost:
В клипе нет техники ВСУ с Буквой V
В клипе нет техники ВСУ с Буквой V
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:04
Цитата:
В фильме список шиндлера на паровоз смотрите. Или скажете что ципсо
serg kost:
Есть хоть одно фото?Или видео? Только не от ЦИПСО
Есть хоть одно фото?Или видео? Только не от ЦИПСО
В фильме список шиндлера на паровоз смотрите. Или скажете что ципсо
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:07
Цитата:
serg kost:
в 12 мгновени
в 12 мгновени
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 54
|Зарегистрированные пользователи: serg kost, YESNO, elektron
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать