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≡ «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43907
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
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Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8399
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 22:52
#60
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Прочитал статью. Ничего разжигающего в ней не увидел.

Повторяю вопрос. Вы, как и редакция, опубликовавшая этот срам, считает, что
Цитата:
"внутри Казахстана десятки тысяч потенциальных сепаратистов."
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1481
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 22:53
#61
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Даже если, как вы говорите, обсуждаем букву, объясните заголовок, где эта буква объявлена сепаратистским символом.Есть заключение каких-то экспертов?
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
176
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 22:59
#62
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Цитата:
yudjin:
Кто и на каком основании дал им право так думать о таких же гражданах как эти Шоновы и Ахмедьяровы, а НГ публиковать эти частные и разжигающие мнения???

Вот и я об этом. Не надо зомбировать людей, походя называть людей сепаратистами.
Хочется узнать, что хотели донести до народа. Это уже не журналистика и не мнение. Это чёткое давление на народ и раскол в обществе.
НГ надо задуматься, что они накропали.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
176
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 23:03
#63
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Цитата:
КГСПС:
Есть заключение каких-то экспертов?

В том то и дело, что специалист назвал Z Бессмысленным Символом. Точка.
Надо бы НГ извинится за этот ляп. Не позорте гордое имя НГ.
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
129
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 23:08
#64
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9050
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 23:09
#65
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Кстати не припомню, что бы в ПДД упоминались пункты и параграфы про сепаратизм? :-x Что абсолютно новенькое. А размещать рекламу и другие знаки как "У" тоже никто не запрещал. Что то тут не так в "королевстве"
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
129
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 23:12
#66
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Одно дает задуматься с кем живу то? Ни слова о нацизме, ни слова ! Ни слова о 8 годах донбаса! Букву разбираете! Пошел я в душ!!!
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1100
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 23:19
#67
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Цитата:
YESNO:
На ютуте в поиске - русские рубят наберите. Там клип на эту песню. Можете ещё список шиндлера посмотреть и 12 мгновений весны.

В клипе нет техники ВСУ с Буквой V. И у Шиндлера нет. И в 12 мгновений...
Вот же люди. Лишь бы соврать, а потом выкручиваться начинают...
Есть хоть одно фото?Или видео? Только не от ЦИПСО.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15132
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 23:27
#68
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Цитата:
Volonter:
очень здравый комментарий #40. Прям с языка снят, как говорится. Поддерживаю полностью.

Значит я не один такой. У меня даже мысль появилась удалить аккаунт. Но окончательное решение ещё не принял.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9050
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 23:32
#69
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Цитата:
Victor Yang:
У меня даже мысль появилась удалить аккаунт.

Виктор, вот ты редиска (не хороший человек) ;-) Сначала меня отговорил, а тут сам решил. Так не пойдёт. Если уж тонуть придётся, то вместе. :lol:
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15132
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 23:32
#70
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Цитата:
yudjin:
Или вы считаете, что Токаев и другие руководители могут иметь: "антипутинскую позицию Армана Шораева", считают "военного преступника Путина и его кровавого режима". А может официально "внутри Казахстана десятки тысяч потенциальных сепаратистов." Кто и на каком основании дал им право так думать о таких же гражданах как эти Шоновы и Ахмедьяровы, а НГ публиковать эти частные и разжигающие мнения???

Вот ответы на твои вопросы (я задавал подобные):
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15132
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 23:36
#71
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Цитата:
elektron:
а тут сам решил.

Ещё не решил. Но то что нужно вместе - это да. И не тонуть это.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
221
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:03
#72
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Цитата:
serg kost:
В клипе нет техники ВСУ с Буквой V


Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
221
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:04
#73
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Цитата:
serg kost:
Есть хоть одно фото?Или видео? Только не от ЦИПСО

В фильме список шиндлера на паровоз смотрите. Или скажете что ципсо
Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
221
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 00:07
#74
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Цитата:
serg kost:
в 12 мгновени


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