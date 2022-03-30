Отправлено: - 22:59

yudjin:

Кто и на каком основании дал им право так думать о таких же гражданах как эти Шоновы и Ахмедьяровы, а НГ публиковать эти частные и разжигающие мнения???

Цитата:Вот и я об этом. Не надо зомбировать людей, походя называть людей сепаратистами.Хочется узнать, что хотели донести до народа. Это уже не журналистика и не мнение. Это чёткое давление на народ и раскол в обществе.НГ надо задуматься, что они накропали.