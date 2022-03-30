Отправлено: - 22:19

yudjin:

Для меня непонятна позиция редакции НГ, размещающей такие откровенно разжигающие материалы.

yudjin:

считаю необходимым также размещать ОФИЦИАЛЬНУЮ информацию представителей, проводящих спецоперацию о происходящем... что НЕ БЫЛО СДЕЛАНО ЗА МЕСЯЦ НИ РАЗУ.

Цитата:Прочитал статью. Ничего разжигающего в ней не увидел.Есть явление - автомобили с символикой. Есть мнения об этом явлении. С ними можно спорить, но само явление, а также реакцию на него в Казахстане, не замечать нельзя - это будет неправильно.Цитата:У любого военного конфликта есть две стороны. Сообщения из России и Украины о боевых действиях зачастую противоречат друг другу. Считать правильными сводки только одной из сторон я не могу - нет возможности проверить эту информацию.Есть множество других СМИ, публикующих эти сводки. Не думаю, что отказ от их публикации можно поставить в вину НГ,Но статьи о влиянии конфликта на Казахстан мы публиковали и будем публиковать.