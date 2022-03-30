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Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43907
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 10:13
В Стамбуле прошли переговоры в формате тет-а-тет главы российской делегации Владимира Мединского и руководителя правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии. Украинская сторона отдельным пунктом вынесла вопрос Крыма.
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2911
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 17:27
Цитата:
Цитата:
Эти тупые "аргументы" так часто и так долго используются русофобами, что думающим людям должно быть уже неприлично их употреблять.
Из-за того, что Власов, использовал триколор, чтобы уверить в преданности России (не большевистской), а не в предательстве, должна ли была Россия отказаться от исторических символов, овеянных славой, своей государственности?
юля елиссева:
В России власовский триколор стал государственным знаменем.
В России власовский триколор стал государственным знаменем.
Цитата:
юля елиссева:
Власовская георгиевская лента теперь тоже стала символом победы.
Власовская георгиевская лента теперь тоже стала символом победы.
Эти тупые "аргументы" так часто и так долго используются русофобами, что думающим людям должно быть уже неприлично их употреблять.
Из-за того, что Власов, использовал триколор, чтобы уверить в преданности России (не большевистской), а не в предательстве, должна ли была Россия отказаться от исторических символов, овеянных славой, своей государственности?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 464
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 17:29
Цитата:
"одаренность" такая, что и эти аргументы будут мимо)
Цитата:
просто поперед батьки (Папы) нельзя лезть, он первый)
гражданин СССР:
Для "особо одаренных"
Для "особо одаренных"
"одаренность" такая, что и эти аргументы будут мимо)
Цитата:
YESNO:
где Ватикан
где Ватикан
просто поперед батьки (Папы) нельзя лезть, он первый)
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2459
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 17:58
Цитата:
так и гитлеровская свастика это древнейший символ. Но теперь это символ нацизма. Насчет разницы между советской Гвардейской и власовской георгиевской, адепты Путена вообще не в курсе.
гражданин СССР:
Для "особо одаренных"
Для "особо одаренных"
так и гитлеровская свастика это древнейший символ. Но теперь это символ нацизма. Насчет разницы между советской Гвардейской и власовской георгиевской, адепты Путена вообще не в курсе.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9925
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 18:04
Цитата:
Ну..
Россия когда стягивала войска к границам Украины, тоже ведь говорила, что нападать никто не будет.
Это война, и информация разумеется, в силу каких то решениц, часто бывает противоречивая.
serg kost:
при этом неоднократно украинские СМИ ловили на фейках, когда
при этом неоднократно украинские СМИ ловили на фейках, когда
Ну..
Россия когда стягивала войска к границам Украины, тоже ведь говорила, что нападать никто не будет.
Это война, и информация разумеется, в силу каких то решениц, часто бывает противоречивая.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 910
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 18:09
Цитата:
Ну так это же ДУМАЮЩИМ людям))))
таноми52:
думающим людям должно быть уже неприлично их употреблять.
думающим людям должно быть уже неприлично их употреблять.
Ну так это же ДУМАЮЩИМ людям))))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 884
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 21:27
Цитата:
Цитата:
Всё врут, никому веры нет!
Но вам я верю!
Цитата:
Ну так, то фашисты и фашистки, таки тоже носили штаны и юбки, включая трусы.
Может хотите и их объявить символами и в виде протеста их не носить?
Так же можно и до маразма договориться!?
Хотя собственно, почему, можно, когда-уже!
Цитата:
Тут, да!
Без комментариев!
[Исправлено: Don Julio, 30.03.2022 - 21:29]
юля елиссева:
все тоже думали,
все тоже думали,
Цитата:
юля елиссева:
За 8 лет якобы бомбардировок Донбаса, Донецк и Луганск стоят целые не на разрушенные. А месяц "спецоперации" русскоязычный Мариуполь стерт.
За 8 лет якобы бомбардировок Донбаса, Донецк и Луганск стоят целые не на разрушенные. А месяц "спецоперации" русскоязычный Мариуполь стерт.
Всё врут, никому веры нет!
Но вам я верю!
Цитата:
юля елиссева:
Власовская георгиевская лента теперь тоже стала символом победы. Теп
Власовская георгиевская лента теперь тоже стала символом победы. Теп
Ну так, то фашисты и фашистки, таки тоже носили штаны и юбки, включая трусы.
Может хотите и их объявить символами и в виде протеста их не носить?
Так же можно и до маразма договориться!?
Хотя собственно, почему, можно, когда-уже!
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Судя по наглядной информации с YouTube,
Судя по наглядной информации с YouTube,
Тут, да!
Без комментариев!
[Исправлено: Don Julio, 30.03.2022 - 21:29]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1098
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 22:19
Цитата:
У власовцев был не триколор, а Андреевский флаг. Белое полотнище с косым синим крестом.
Так что всё нормально с флагом.
Цитата:
Это разные юли не в курсе.
У власовцев не было своих наград. Их награждали немцы наградами, учреждёнными в Германии. И оранжево-чёрных ленточек на этих наградах не было.
Ряд представителей высшего руководства РОА и национальных формирований СС были георгиевскими кавалерами за участие в Первой мировой войне. Некоторые из них продолжали носить георгиевские кресты и в ВОВ. Также, как и некоторые советские офицеры и даже маршалы (Жуков, Рокоссовский, Тюленев) не стеснялись носить свои георгиевские кресты рядом с советскими наградами.
Цитата:
Выдавать разрушенный Донецк за разрушенный Киев это противоречивая информация, или нет?
И можно ли ссылаться на такой источник информации, как на правдивый, или это позор для того, кто эту информацию распространяет?
таноми52: Власов, использовал триколор
У власовцев был не триколор, а Андреевский флаг. Белое полотнище с косым синим крестом.
Так что всё нормально с флагом.
Цитата:
юля елиссева:
Насчет разницы между советской Гвардейской и власовской георгиевской, адепты Путена вообще не в курсе.
Насчет разницы между советской Гвардейской и власовской георгиевской, адепты Путена вообще не в курсе.
Это разные юли не в курсе.
У власовцев не было своих наград. Их награждали немцы наградами, учреждёнными в Германии. И оранжево-чёрных ленточек на этих наградах не было.
Ряд представителей высшего руководства РОА и национальных формирований СС были георгиевскими кавалерами за участие в Первой мировой войне. Некоторые из них продолжали носить георгиевские кресты и в ВОВ. Также, как и некоторые советские офицеры и даже маршалы (Жуков, Рокоссовский, Тюленев) не стеснялись носить свои георгиевские кресты рядом с советскими наградами.
Цитата:
111:
информация разумеется, в силу каких то решениц, часто бывает противоречивая.
информация разумеется, в силу каких то решениц, часто бывает противоречивая.
Выдавать разрушенный Донецк за разрушенный Киев это противоречивая информация, или нет?
И можно ли ссылаться на такой источник информации, как на правдивый, или это позор для того, кто эту информацию распространяет?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.04.19
- Сообщений:
- 174
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 22:21
Цитата:
Я стесняюсь спросить, а кто тогда не цивилизованный?)))
юля елиссева:
Украина уже побеждает! Весь цивилизованный мир ей в этой борьбе помогает.
Украина уже побеждает! Весь цивилизованный мир ей в этой борьбе помогает.
Я стесняюсь спросить, а кто тогда не цивилизованный?)))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9925
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 22:24
Цитата:
Еще раз к началу.
Можно ли выдавать источник информации за правдивый, который сказал, что ни при каких обстоятельсвах не нападет на братскую страну?
Давай уже о причине..
serg kost:
можно ли ссылаться на такой источник информации,
можно ли ссылаться на такой источник информации,
Еще раз к началу.
Можно ли выдавать источник информации за правдивый, который сказал, что ни при каких обстоятельсвах не нападет на братскую страну?
Давай уже о причине..
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 867
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 22:24
Цитата:
И как Вам только не жалко времени и нервов потраченных на попытки что-то объяснить фанатам "наичестнейших" украинских и западных соцсетей, и СМИ? Эти просвещенные личности пишут здесь почти все тоже самое, что и "честные" СМИ в отличие от российской пропаганды, а американские дальнобойщики так вообще слово в слово сюда вставляют... Кстати давно не видно дальнобойного журналиста, видимо очень занят копированием текстов из "честных" СМИ!? Скидываю иногда скрины с форума или ссылки на него родственникам в Луганск и Киев, чтобы почитали, что думают местные "эксперты" об Украине, которую в большинстве своём даже на картинках не видели, но знают гораздо лучше людей живущих там. Удивляются, как взрослые(?) люди могут такое писать...!?
гражданин СССР:
Интересно, как в черепных коробках некоторых умещается "Наше дело правое" в победе СССР над фашистами и "Правое дело" фашистской украины, для которой национальные герои бандера и шухевич)) Загадка природы))) Фантастический идиотизм)))
Интересно, как в черепных коробках некоторых умещается "Наше дело правое" в победе СССР над фашистами и "Правое дело" фашистской украины, для которой национальные герои бандера и шухевич)) Загадка природы))) Фантастический идиотизм)))
И как Вам только не жалко времени и нервов потраченных на попытки что-то объяснить фанатам "наичестнейших" украинских и западных соцсетей, и СМИ? Эти просвещенные личности пишут здесь почти все тоже самое, что и "честные" СМИ в отличие от российской пропаганды, а американские дальнобойщики так вообще слово в слово сюда вставляют... Кстати давно не видно дальнобойного журналиста, видимо очень занят копированием текстов из "честных" СМИ!? Скидываю иногда скрины с форума или ссылки на него родственникам в Луганск и Киев, чтобы почитали, что думают местные "эксперты" об Украине, которую в большинстве своём даже на картинках не видели, но знают гораздо лучше людей живущих там. Удивляются, как взрослые(?) люди могут такое писать...!?
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