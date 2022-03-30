Отправлено: - 22:19

таноми52: Власов, использовал триколор

юля елиссева:

Насчет разницы между советской Гвардейской и власовской георгиевской, адепты Путена вообще не в курсе.

111:

информация разумеется, в силу каких то решениц, часто бывает противоречивая.

Цитата:У власовцев был не триколор, а Андреевский флаг. Белое полотнище с косым синим крестом.Так что всё нормально с флагом.Цитата:Это разные юли не в курсе.У власовцев не было своих наград. Их награждали немцы наградами, учреждёнными в Германии. И оранжево-чёрных ленточек на этих наградах не было.Ряд представителей высшего руководства РОА и национальных формирований СС были георгиевскими кавалерами за участие в Первой мировой войне. Некоторые из них продолжали носить георгиевские кресты и в ВОВ. Также, как и некоторые советские офицеры и даже маршалы (Жуков, Рокоссовский, Тюленев) не стеснялись носить свои георгиевские кресты рядом с советскими наградами.Цитата:Выдавать разрушенный Донецк за разрушенный Киев это противоречивая информация, или нет?И можно ли ссылаться на такой источник информации, как на правдивый, или это позор для того, кто эту информацию распространяет?