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≡ Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43907
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 10:13
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В Стамбуле прошли переговоры в формате тет-а-тет главы российской делегации Владимира Мединского и руководителя правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии. Украинская сторона отдельным пунктом вынесла вопрос Крыма.
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2911
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 17:27
#30
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Цитата:
юля елиссева:
В России власовский триколор стал государственным знаменем.

Цитата:
юля елиссева:
Власовская георгиевская лента теперь тоже стала символом победы.


Эти тупые "аргументы" так часто и так долго используются русофобами, что думающим людям должно быть уже неприлично их употреблять.
Из-за того, что Власов, использовал триколор, чтобы уверить в преданности России (не большевистской), а не в предательстве, должна ли была Россия отказаться от исторических символов, овеянных славой, своей государственности?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
464
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 17:29
#31
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Цитата:
гражданин СССР:
Для "особо одаренных"

"одаренность" такая, что и эти аргументы будут мимо)

Цитата:
YESNO:
где Ватикан

просто поперед батьки (Папы) нельзя лезть, он первый)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2459
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 17:58
#32
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Цитата:
гражданин СССР:
Для "особо одаренных"

так и гитлеровская свастика это древнейший символ. Но теперь это символ нацизма. Насчет разницы между советской Гвардейской и власовской георгиевской, адепты Путена вообще не в курсе.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9925
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 18:04
#33
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Цитата:
serg kost:
при этом неоднократно украинские СМИ ловили на фейках, когда

Ну..
Россия когда стягивала войска к границам Украины, тоже ведь говорила, что нападать никто не будет.
Это война, и информация разумеется, в силу каких то решениц, часто бывает противоречивая.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
910
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 18:09
#34
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Цитата:
таноми52:
думающим людям должно быть уже неприлично их употреблять.

Ну так это же ДУМАЮЩИМ людям))))
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
884
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 21:27
#35
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Цитата:
юля елиссева:
все тоже думали,

Цитата:
юля елиссева:
За 8 лет якобы бомбардировок Донбаса, Донецк и Луганск стоят целые не на разрушенные. А месяц "спецоперации" русскоязычный Мариуполь стерт.

Всё врут, никому веры нет!
Но вам я верю!
:lol:
Цитата:
юля елиссева:
Власовская георгиевская лента теперь тоже стала символом победы. Теп

Ну так, то фашисты и фашистки, таки тоже носили штаны и юбки, включая трусы.
Может хотите и их объявить символами и в виде протеста их не носить?
Так же можно и до маразма договориться!?
Хотя собственно, почему, можно, когда-уже!
:-o
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Судя по наглядной информации с YouTube,

:lol:
Тут, да!
Без комментариев!

[Исправлено: Don Julio, 30.03.2022 - 21:29]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1098
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 22:19
#36
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Цитата:
таноми52: Власов, использовал триколор

У власовцев был не триколор, а Андреевский флаг. Белое полотнище с косым синим крестом.
Так что всё нормально с флагом.
Цитата:
юля елиссева:
Насчет разницы между советской Гвардейской и власовской георгиевской, адепты Путена вообще не в курсе.

Это разные юли не в курсе.
У власовцев не было своих наград. Их награждали немцы наградами, учреждёнными в Германии. И оранжево-чёрных ленточек на этих наградах не было.
Ряд представителей высшего руководства РОА и национальных формирований СС были георгиевскими кавалерами за участие в Первой мировой войне. Некоторые из них продолжали носить георгиевские кресты и в ВОВ. Также, как и некоторые советские офицеры и даже маршалы (Жуков, Рокоссовский, Тюленев) не стеснялись носить свои георгиевские кресты рядом с советскими наградами.
Цитата:
111:
информация разумеется, в силу каких то решениц, часто бывает противоречивая.

Выдавать разрушенный Донецк за разрушенный Киев это противоречивая информация, или нет?
И можно ли ссылаться на такой источник информации, как на правдивый, или это позор для того, кто эту информацию распространяет?
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MAN
* MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
174
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 22:21
#37
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Цитата:
юля елиссева:
Украина уже побеждает! Весь цивилизованный мир ей в этой борьбе помогает.

Я стесняюсь спросить, а кто тогда не цивилизованный?)))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9925
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 22:24
#38
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Цитата:
serg kost:
можно ли ссылаться на такой источник информации,

Еще раз к началу.
Можно ли выдавать источник информации за правдивый, который сказал, что ни при каких обстоятельсвах не нападет на братскую страну?
Давай уже о причине..
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
867
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 22:24
#39
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Цитата:
гражданин СССР:
Интересно, как в черепных коробках некоторых умещается "Наше дело правое" в победе СССР над фашистами и "Правое дело" фашистской украины, для которой национальные герои бандера и шухевич)) Загадка природы))) Фантастический идиотизм)))

И как Вам только не жалко времени и нервов потраченных на попытки что-то объяснить фанатам "наичестнейших" украинских и западных соцсетей, и СМИ? Эти просвещенные личности пишут здесь почти все тоже самое, что и "честные" СМИ в отличие от российской пропаганды, а американские дальнобойщики так вообще слово в слово сюда вставляют... Кстати давно не видно дальнобойного журналиста, видимо очень занят копированием текстов из "честных" СМИ!? Скидываю иногда скрины с форума или ссылки на него родственникам в Луганск и Киев, чтобы почитали, что думают местные "эксперты" об Украине, которую в большинстве своём даже на картинках не видели, но знают гораздо лучше людей живущих там. Удивляются, как взрослые(?) люди могут такое писать...!?
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