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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1951
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.03.22 - 01:34
#4011
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Цитата:
electro:
Познакомимся, пообщаемся.

Дойдёт до рукоприкладства. Ибо некоторые прямо выпрашивают.
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1905
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.03.22 - 09:52
#4012
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Но при нынешнем количестве нарушений это означает существенное увеличение нагрузки на модераторов. И вряд ли редакция может себе позволить новые расходы. Сейчас мы стараемся пояснять в личке авторам удаленных комментариев о причине удаления.

Так все эти действия делаются на стороне ПО, модератор нажимает на кнопку "Удалить", выбирает из выпадающего меню причину удаления, а ПО само кидает его в личку со всеми необходимыми параметрами. Никакой дополнительной нагрузки ни на модератора, ни на сервер не наблюдаю.

Я вот хотел узнать, за что удалили мои комменты, написал в личку текущему модератору, а он ответил, что дежурил не он, а другой. Кто дежурил и удалил коммент, и что в нем было запретного я теперь уже никогда не узнаю, тем более что уже и не помню, о чем там было написано.
Цитата:
Тимур Гафуров:
Комментарий удален за личный выпад с оскорблением

Пункты правил 2.2.1., 2.2.3., 2.2.8. в принципе изначально убивают весь смысл форумного общения. Если назначить модератором крючкотворца, то он не пропустит вообще ни одного сообщения. Не представляю себе интересного форума без выпадов и пикировок, тем более, что они могут быть дружественные и необидные для собеседника. В этом случае санкции должны применяться только по жалобам дискутирующих сторон, потому что модератор не всегда может оценить тонкость сарказма и легко может принять язвительную иронию за оскорбление. Так что, во многих случаях модераторам можно быть и полояльнее, а острые обсуждения, зашедшие в тупик и потерявшие смысл, просто вовремя закрывать.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9046
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.03.22 - 21:01
#4013
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Цитата:
Маркс:
Так все эти действия делаются на стороне ПО, модератор нажимает на кнопку "Удалить", выбирает из выпадающего меню причину удаления, а ПО само кидает его в личку со всеми необходимыми параметрами. Никакой дополнительной нагрузки ни на модератора, ни на сервер не наблюдаю.

Лично идею поддержу. Опять таки нужно, что бы кто то создал такой алгоритм (App), есть ли у НГ такие возможности? Другой вопрос. В любом случае обещали обновления.Цитата:
Маркс:
Так что, во многих случаях модераторам можно быть и полояльнее, а острые обсуждения, зашедшие в тупик и потерявшие смысл, просто вовремя закрывать.

А вот тут позволю не согласиться. Если модераторы будут действовать только по жалобам, это не каждый делает. А оскорблений на форуме иной раз больше, чем достаточно. И что бы вникать в сущность каждой дискуссии, просто модераторов думаю не хватит. ;-)
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16564
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.03.22 - 21:13
#4014
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Цитата:
elektron:
вот тут позволю не согласиться. Ес


думаю ты не до конца понял мысль.
раньше часто применялось действие
"ветка закрыта".
когда реально другого выхода не было. сейчас это функция не применяется вообще.
ругайтесь, несите чушь страниц на двадцать, а мы вас почиркаем.. потом.. дня через.. и будет вам счастье.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1074
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.03.22 - 21:44
#4015
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Цитата:
electro:
А давайте организуем встречу редакции и читателей!

Я не против) Если реально придете - договоримся о времени. Конфеты и чай редакция купит сама.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1074
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.03.22 - 21:46
#4016
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Цитата:
yudjin:
Вряд ли можно рассчитывать на торжества в наше нелегкое время, но юбилейный номер на следующей неделе стоит ждать?

Спасибо, что напомнили. Я за время отпуска как-то отвлёкся от юбилейных планов. Завтра на планерке обсудим
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1074
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.03.22 - 21:49
#4017
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Если я назову лжеца лжецом, причём этот лжец неоднократно был уличён во лжи, то вы удалите мой комментарий за оскорбление?

В чате не нужно выяснять отношения, это будет нарушением правил. Вы можете заявить, что факты, приведенные оппонентом, не соответствуют действительности. И подтвердить свои слова доказательствами.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1074
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.03.22 - 21:50
#4018
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Именно поэтому вы удаляете только некоторых неугодных? И позволяете высказываться только "неприкасаемым"?

Это не так. Но вам доказывать бесполезно.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1074
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.03.22 - 21:54
#4019
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Цитата:
Маркс:
Так все эти действия делаются на стороне ПО, модератор нажимает на кнопку "Удалить", выбирает из выпадающего меню причину удаления, а ПО само кидает его в личку со всеми необходимыми параметрами.

Обсудим такой вариант. СпасибоЦитата:
Маркс:
Я вот хотел узнать, за что удалили мои комменты, написал в личку текущему модератору, а он ответил, что дежурил не он, а другой.

Обращаться нужно не к модератору, а ко мне. И я уже буду разбираться.
Цитата:
Маркс:
Не представляю себе интересного форума без выпадов и пикировок, тем более, что они могут быть дружественные и необидные для собеседника.

Дружественные и безобидные мы оставляем. Удаляем только явные издевательства и оскорбления.

Цитата:
Маркс:
а острые обсуждения, зашедшие в тупик и потерявшие смысл, просто вовремя закрывать.


С этим согласен. Но не всегда вижу момент, когда обсуждение заходит в тупик.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
884
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.03.22 - 22:23
#4020
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Цитата:
abaika95: Посоветуйте В честь эпичного очередного исторического проигрыша России какое вино подобрать чтобы отметить? Аргентинское белое? Грузинское красное полусладкое или молдавское каберне?

Я таки, извиняюсь, но здесь где мне понять что есть дружественность и безобидность, в понятии Уважаемой Редакции!?
Цитата:
Тимур Гафуров: Дружественные и безобидные мы оставляем. Удаляем только явные издевательства и оскорбления.

Или таки, это относится к понятию -неявные издевательства и оскорбления, которые, вполне себе, соответствуют правилам форума и их не нарушают? :lol:
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