Отправлено: - 09:52

Тимур Гафуров:

Но при нынешнем количестве нарушений это означает существенное увеличение нагрузки на модераторов. И вряд ли редакция может себе позволить новые расходы. Сейчас мы стараемся пояснять в личке авторам удаленных комментариев о причине удаления.



Тимур Гафуров:

Комментарий удален за личный выпад с оскорблением

Цитата:Так все эти действия делаются на стороне ПО, модератор нажимает на кнопку "Удалить", выбирает из выпадающего меню причину удаления, а ПО само кидает его в личку со всеми необходимыми параметрами. Никакой дополнительной нагрузки ни на модератора, ни на сервер не наблюдаю.Я вот хотел узнать, за что удалили мои комменты, написал в личку текущему модератору, а он ответил, что дежурил не он, а другой. Кто дежурил и удалил коммент, и что в нем было запретного я теперь уже никогда не узнаю, тем более что уже и не помню, о чем там было написано.Цитата:Пункты правил 2.2.1., 2.2.3., 2.2.8. в принципе изначально убивают весь смысл форумного общения. Если назначить модератором крючкотворца, то он не пропустит вообще ни одного сообщения. Не представляю себе интересного форума без выпадов и пикировок, тем более, что они могут быть дружественные и необидные для собеседника. В этом случае санкции должны применяться только по жалобам дискутирующих сторон, потому что модератор не всегда может оценить тонкость сарказма и легко может принять язвительную иронию за оскорбление. Так что, во многих случаях модераторам можно быть и полояльнее, а острые обсуждения, зашедшие в тупик и потерявшие смысл, просто вовремя закрывать.