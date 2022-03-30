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≡ «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43907
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
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Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9046
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 22:12
#45
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Цитата:
yudjin:
ей богу, как в том анекдоте, вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте...

Таки там же американские дела какие то крутятся. Если бы бы не мнения пользователей, так возможно на всю бы украинскую мову крутили.
ПС- А так нейтралитет - бачишь?

[Исправлено: elektron, 30.03.2022 - 17:15]
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1951
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 22:13
#46
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1074
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 22:19
#47
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Цитата:
yudjin:
Для меня непонятна позиция редакции НГ, размещающей такие откровенно разжигающие материалы.

Прочитал статью. Ничего разжигающего в ней не увидел.
Есть явление - автомобили с символикой. Есть мнения об этом явлении. С ними можно спорить, но само явление, а также реакцию на него в Казахстане, не замечать нельзя - это будет неправильно.
Цитата:
yudjin:
считаю необходимым также размещать ОФИЦИАЛЬНУЮ информацию представителей, проводящих спецоперацию о происходящем... что НЕ БЫЛО СДЕЛАНО ЗА МЕСЯЦ НИ РАЗУ.

У любого военного конфликта есть две стороны. Сообщения из России и Украины о боевых действиях зачастую противоречат друг другу. Считать правильными сводки только одной из сторон я не могу - нет возможности проверить эту информацию.
Есть множество других СМИ, публикующих эти сводки. Не думаю, что отказ от их публикации можно поставить в вину НГ,
Но статьи о влиянии конфликта на Казахстан мы публиковали и будем публиковать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9925
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 22:19
#48
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Цитата:
elektron:
нейтралитет - бачишь?

А надо ойропейские новости об Украине?
Хотя согласен порой с ними, там освещают тоже профессионалы..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9046
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 22:23
#49
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Цитата:
111:
А надо ойропейские новости об Украине?

Не Марик, не надо. Я бы хотел разностороннее видение ситуации видеть.
А его тут нет. :-x
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1098
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 22:24
#50
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Цитата:
YESNO: на технике ВСУ было нанесена буква V
А можно хоть одно фото техники ВСУ с этой буквой? Насколько я помню, у них были нарисованы две вертикальные белые полосы.

[Исправлено: serg kost, 30.03.2022 - 22:28]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9925
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 22:28
#51
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Цитата:
elektron:
Не Марик, не надо. Я бы хотел разностороннее видение ситуации видеть.

Ну так европейских тут и не было, никогда.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9925
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 22:28
#52
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Евроньюс закрыли, дойче веле тоже.
У меня на триколоре.
Выступает только Канашенков.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
884
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 22:34
#53
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Цитата:
Тимур Гафуров: Прочитал статью. Ничего разжигающего в ней не увидел.

То ли я дурак, то ли лыжи не едут! :lol:
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
216
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 22:37
#54
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Цитата:
serg kost:
А можно хоть одно фото техники ВСУ с этой буквой

На ютуте в поиске - русские рубят наберите. Там клип Любе на эту песню. Можете ещё список шиндлера посмотреть и 12 мгновений весны. А кстати ещё у сионистов на броневиках тоже видел.
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MAN
* MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
174
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 22:38
#55
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Какая тупая, заказная статья.
Вы очумели! В ней спокойно произносится слово сепаратизм. Что будет дальше?
Потом начнут кричать, прыгать. Ведь с этого всё начиналось на Украине!
Одумайтесь!
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