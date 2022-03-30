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Казахстан и Россия в ближайшее время подпишут соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации
Казахстан и Россия в ближайшее время подпишут соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации
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