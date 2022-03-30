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≡ Казахстан и Россия в ближайшее время подпишут соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43907
Казахстан и Россия в ближайшее время подпишут соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации
Отправлено: 30.03.22 - 16:33
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Министерство здравоохранения Казахстана получило на согласование проект соглашения с Россией о взаимном признании паспортов вакцинации от Covid-19. Подписание документа произойдёт в скором времени.
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1905
Re: Казахстан и Россия в ближайшее время подпишут соглашение о...
Отправлено: 30.03.22 - 16:33
#1
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Ну что сказать, очень вовремя! Как раз на пике заболеваний.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
262
Re: Казахстан и Россия в ближайшее время подпишут соглашение о...
Отправлено: 30.03.22 - 17:34
#2
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Точно, скоро надо будет об этом уже забыть. А они только только согласовывают
Профайл
КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1480
Re: Казахстан и Россия в ближайшее время подпишут соглашение о...
Отправлено: 30.03.22 - 20:30
#3
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Интересно, я один считаю,что взаимное признание паспортов вакцинации в первую очередь должно было коснуться государств, имеющих общую границу? В списке из таких только Киргизия.
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