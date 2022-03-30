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≡ «Характер неустойчивый, но в целом тепло» - О погоде в Костанае и области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43907
«Характер неустойчивый, но в целом тепло» - О погоде в Костанае и области
Отправлено: 30.03.22 - 18:14
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В четверг, 31 марта, ночью на севере региона синоптики прогнозируют осадки. Днем они ожидаются уже на севере и северо-востоке. На севере области, по сообщениям синоптиков, будут метель и гололед, на западе и в центральной части региона - туман.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9918
Re: «Характер неустойчивый, но в целом тепло» - О погоде в...
Отправлено: 30.03.22 - 18:14
#1
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Погода мерзкая какая то стоит..
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16563
Re: «Характер неустойчивый, но в целом тепло» - О погоде в...
Отправлено: 30.03.22 - 18:16
#2
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самый верный прогноз будет 1 апреля.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4640
Re: «Характер неустойчивый, но в целом тепло» - О погоде в...
Отправлено: 30.03.22 - 20:16
#3
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Цитата:
111:

Цитата:
alex_60:

----Ну как же , разве без Ваших комментов и новость не новость :lol: ;-)
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