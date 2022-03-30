Re: «Пришло сообщение: гололед — сидите дома!» - Начальник МПС...

Отправлено: - 19:17

В течении зимы, те шины что были новыми, изнашиваются , шипы тупеют, рисунок стирается и к весне получаем заносы и длиннющий тормозной путь, итогом всего серия аварии на ровном месте. В прошлые годы прошлогодняя шина пробегала два и более сезона, нынче и на одну зиму не хватает. Либо производитель мухлюет, либо дороги хорошо чистят до асфальта