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≡ «Пришло сообщение: гололед — сидите дома!» - Начальник МПС Костанайской области прокомментировал четыре аварии со смертельным исходом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43907
«Пришло сообщение: гололед — сидите дома!» - Начальник МПС Костанайской области прокомментировал четыре аварии со смертельным исходом
Отправлено: 30.03.22 - 18:54
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Четыре аварии, которые произошли 29 марта — рекорд по количеству ДТП за один день с начала года. В трех из них есть погибшие. Об этом сегодня, 30 марта, сообщил на брифинге начальник местной полицейской службы ДП Костанайской области Виталий ЦОЙ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2962
Re: «Пришло сообщение: гололед — сидите дома!» - Начальник МПС...
Отправлено: 30.03.22 - 18:54
#1
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Цитата://вылетел с первого сиденья «Хюндай»//

Как считать и где: - первое, второе, третье, четвёртое и пятое сиденье ??

Водитель на каком сидит: - на втором ??
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5172
Re: «Пришло сообщение: гололед — сидите дома!» - Начальник МПС...
Отправлено: 30.03.22 - 19:17
#2
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В течении зимы, те шины что были новыми, изнашиваются , шипы тупеют, рисунок стирается и к весне получаем заносы и длиннющий тормозной путь, итогом всего серия аварии на ровном месте. В прошлые годы прошлогодняя шина пробегала два и более сезона, нынче и на одну зиму не хватает. Либо производитель мухлюет, либо дороги хорошо чистят до асфальта
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
408
Re: «Пришло сообщение: гололед — сидите дома!» - Начальник МПС...
Отправлено: 30.03.22 - 20:13
#3
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Цитата:
ACROS:
Как считать и где: - первое, второе, третье, четвёртое и пятое сиденье ?? Водитель на каком сидит: - на втором ??

Спасибо, что заметили. Исправили.
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