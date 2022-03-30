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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1948
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 01:32
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4640
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 01:50
Цитата:
---У кого или где ??
111:
За три дня 800 комментов..
За три дня 800 комментов..
---У кого или где ??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 07:18
Слава КПСС!
нормально вроде, законом не запрещено.
нормально вроде, законом не запрещено.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 07:34
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 09:32
ох уж эти доморещенные диванные грамотеи.
с туалетами на дорогах десять лет разобраться не могут,
так нет ,фейки начали распространять.
с туалетами на дорогах десять лет разобраться не могут,
так нет ,фейки начали распространять.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 10:44
смотрю местные русофобы уже начинают готовиться
к новым правилам на форуме.
начали "фильтровать " базар, как говорится.
[Исправлено: alex_60, 30.03.2022 - 11:04]
к новым правилам на форуме.
начали "фильтровать " базар, как говорится.
[Исправлено: alex_60, 30.03.2022 - 11:04]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 10:50
словооборот конечно важен.
вот например.
газ за рубли.
казалось бы.
но почему то курс р/д со 125 упал до 83. за неделю.
а наш тенге со 525 уже 460 к доллару.
а к рублю с 4,7 до 5,8.
вот например.
газ за рубли.
казалось бы.
но почему то курс р/д со 125 упал до 83. за неделю.
а наш тенге со 525 уже 460 к доллару.
а к рублю с 4,7 до 5,8.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 11:12
Цитата:
один раз в три часа ночи бы не поел бешбармак,
а поставил бы такое во дворе.
и организму полезно было бы в том числе.
111:
Скидывал в группу свою, чтоб поставить во дворе такое, что то никто не поддержал..
Скидывал в группу свою, чтоб поставить во дворе такое, что то никто не поддержал..
один раз в три часа ночи бы не поел бешбармак,
а поставил бы такое во дворе.
и организму полезно было бы в том числе.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 14:07
Привет всем, я проснулся..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 14:08
Цитата:
Я так, о своем что то, забыл уже что хотел сказать..
Гога:
кого или где ??
кого или где ??
Я так, о своем что то, забыл уже что хотел сказать..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 14:29
Все таки с ССГПО не все так радужно..
Почему на нем сказалась спецоперация не пойму..
Почему на нем сказалась спецоперация не пойму..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 14:54
Цитата:
Жильцы отказались.
Там и авто недалеко, и то что пьянь будет всю ночь жарить и пить..
alex_60:
поставил бы такое во дворе.
поставил бы такое во дворе.
Жильцы отказались.
Там и авто недалеко, и то что пьянь будет всю ночь жарить и пить..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 16:28
санкции, санкции..
///Американский член экипажа МКС Ванде Хай покинул станцию вместе
с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым.
Внимание к возвращению американца на Землю было приковано
из-за публикаций в СМИ США.
Журналисты считали, что астронавта не вернут из-за санкций введенных Западом против России.
В Роскосмосе прокомментировали, что никогда не давали повода партнерам
сомневаться в своей надежности и пообещали вернуть
члена экипажа из США на Землю.
Хай, Дубров и Шкаплеров возвращаются на корабле "Союз МС-19", в 10:19 по московскому времени отстыковался от модуля "Рассвет".
Посадка должна состояться в 14:28 по московскому времени в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.///
///Американский член экипажа МКС Ванде Хай покинул станцию вместе
с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым.
Внимание к возвращению американца на Землю было приковано
из-за публикаций в СМИ США.
Журналисты считали, что астронавта не вернут из-за санкций введенных Западом против России.
В Роскосмосе прокомментировали, что никогда не давали повода партнерам
сомневаться в своей надежности и пообещали вернуть
члена экипажа из США на Землю.
Хай, Дубров и Шкаплеров возвращаются на корабле "Союз МС-19", в 10:19 по московскому времени отстыковался от модуля "Рассвет".
Посадка должна состояться в 14:28 по московскому времени в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.///
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 19:46
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 19:51
Усталость забыта, колышется смарт
И снова клавятя, как сердце стучат
И нет нам покоя, пиши но живи
Комменты, комменты, комменты, комменты
В гарячей крови...
И снова клавятя, как сердце стучат
И нет нам покоя, пиши но живи
Комменты, комменты, комменты, комменты
В гарячей крови...
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