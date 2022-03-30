Отправлено: - 11:12

111:

Скидывал в группу свою, чтоб поставить во дворе такое, что то никто не поддержал..

Цитата:один раз в три часа ночи бы не поел бешбармак,а поставил бы такое во дворе.и организму полезно было бы в том числе.