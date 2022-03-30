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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1948
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 01:32
#10771
Комментарий удален модератором.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4640
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 01:50
#10772
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Цитата:
111:
За три дня 800 комментов..

---У кого или где ??
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16563
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 07:18
#10773
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Слава КПСС!
нормально вроде, законом не запрещено.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16563
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 07:34
#10774
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16563
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 09:32
#10775
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ох уж эти доморещенные диванные грамотеи.
с туалетами на дорогах десять лет разобраться не могут,
так нет ,фейки начали распространять.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16563
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 10:44
#10776
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смотрю местные русофобы уже начинают готовиться
к новым правилам на форуме.
начали "фильтровать " базар, как говорится.

[Исправлено: alex_60, 30.03.2022 - 11:04]
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16563
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 10:50
#10777
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словооборот конечно важен.
вот например.
газ за рубли.
казалось бы.
но почему то курс р/д со 125 упал до 83. за неделю.
а наш тенге со 525 уже 460 к доллару.
а к рублю с 4,7 до 5,8.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16563
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 11:12
#10778
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Цитата:
111:
Скидывал в группу свою, чтоб поставить во дворе такое, что то никто не поддержал..


один раз в три часа ночи бы не поел бешбармак,
а поставил бы такое во дворе.
и организму полезно было бы в том числе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9918
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 14:07
#10779
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Привет всем, я проснулся..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9918
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 14:08
#10780
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Цитата:
Гога:
кого или где ??

Я так, о своем что то, забыл уже что хотел сказать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9918
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 14:29
#10781
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Все таки с ССГПО не все так радужно..
Почему на нем сказалась спецоперация не пойму..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9918
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 14:54
#10782
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Цитата:
alex_60:
поставил бы такое во дворе.

Жильцы отказались.
Там и авто недалеко, и то что пьянь будет всю ночь жарить и пить..
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16563
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 16:28
#10783
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санкции, санкции..

///Американский член экипажа МКС Ванде Хай покинул станцию вместе
с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым.
Внимание к возвращению американца на Землю было приковано
из-за публикаций в СМИ США.
Журналисты считали, что астронавта не вернут из-за санкций введенных Западом против России.
В Роскосмосе прокомментировали, что никогда не давали повода партнерам
сомневаться в своей надежности и пообещали вернуть
члена экипажа из США на Землю.
Хай, Дубров и Шкаплеров возвращаются на корабле "Союз МС-19", в 10:19 по московскому времени отстыковался от модуля "Рассвет".
Посадка должна состояться в 14:28 по московскому времени в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.///
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9918
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 19:46
#10784
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Дома растут как грибы..
Впервые вижу там их..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9918
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.03.22 - 19:51
#10785
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Усталость забыта, колышется смарт
И снова клавятя, как сердце стучат
И нет нам покоя, пиши но живи
Комменты, комменты, комменты, комменты
В гарячей крови...
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