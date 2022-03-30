Отправлено: - 18:04

Горожанин_kst:

Ещё один. Откуда вы такие умные берётесь, то

Цитата:Вот и у вас тоже не мешало спросить. Взаимно. Это не мнение, это поддержка только сначала пусть разберутся что они поддерживают. Сам ВВП сказал что ждёт добровольцев . А они сами решают. Не надо сову натягивать.