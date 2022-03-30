Отправлено: - 17:27

юля елиссева:

В России власовский триколор стал государственным знаменем.

юля елиссева:

Власовская георгиевская лента теперь тоже стала символом победы.

Цитата:Цитата:Эти тупые "аргументы" так часто и так долго используются русофобами, что думающим людям должно быть уже неприлично их употреблять.Из-за того, что Власов, использовал триколор, чтобы уверить в преданности России (не большевистской), а не в предательстве, должна ли была Россия отказаться от исторических символов, овеянных славой, своей государственности?