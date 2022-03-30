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≡ Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43907
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 10:13
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В Стамбуле прошли переговоры в формате тет-а-тет главы российской делегации Владимира Мединского и руководителя правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии. Украинская сторона отдельным пунктом вынесла вопрос Крыма.
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таноми52
* таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2911
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 17:27
#30
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Цитата:
юля елиссева:
В России власовский триколор стал государственным знаменем.

Цитата:
юля елиссева:
Власовская георгиевская лента теперь тоже стала символом победы.


Эти тупые "аргументы" так часто и так долго используются русофобами, что думающим людям должно быть уже неприлично их употреблять.
Из-за того, что Власов, использовал триколор, чтобы уверить в преданности России (не большевистской), а не в предательстве, должна ли была Россия отказаться от исторических символов, овеянных славой, своей государственности?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
464
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 17:29
#31
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Цитата:
гражданин СССР:
Для "особо одаренных"

"одаренность" такая, что и эти аргументы будут мимо)

Цитата:
YESNO:
где Ватикан

просто поперед батьки (Папы) нельзя лезть, он первый)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2459
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 17:58
#32
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Цитата:
гражданин СССР:
Для "особо одаренных"

так и гитлеровская свастика это древнейший символ. Но теперь это символ нацизма. Насчет разницы между советской Гвардейской и власовской георгиевской, адепты Путена вообще не в курсе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9913
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 18:04
#33
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Цитата:
serg kost:
при этом неоднократно украинские СМИ ловили на фейках, когда

Ну..
Россия когда стягивала войска к границам Украины, тоже ведь говорила, что нападать никто не будет.
Это война, и информация разумеется, в силу каких то решениц, часто бывает противоречивая.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
910
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 18:09
#34
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Цитата:
таноми52:
думающим людям должно быть уже неприлично их употреблять.

Ну так это же ДУМАЮЩИМ людям))))
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