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≡ «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43907
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
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Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье?
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
215
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 18:04
#30
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Цитата:
Горожанин_kst:
Ещё один. Откуда вы такие умные берётесь, то

Вот и у вас тоже не мешало спросить. Взаимно. Это не мнение, это поддержка только сначала пусть разберутся что они поддерживают. Сам ВВП сказал что ждёт добровольцев . А они сами решают. Не надо сову натягивать.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15129
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 18:18
#31
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Цитата:
андрей 117:
Там другое полушарие работает.таким что то доказывать,объяснять бесполезно.

Я немного про другое - это факты, которые просили не разглашать. Это не связано с интеллектом. На фоне этих фактов сетование Юлии выглядят смешными.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
215
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 18:25
#32
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Цитата:
гражданин СССР:
Сорос разводит в инкубаторах))

Пока большие дяди меняют глобальную парадигму, я советую не принимать участия в этом на таком мелкоклеточном уровне.А то как бы и нас не накрыло при смене.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
215
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 18:52
#33
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Цитата:
Горожанин_kst:
Ещё один. Откуда вы такие умные берётесь-то?

Почему например в 2015 году на технике ВСУ было нанесена буква V? Сможете ответить?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2962
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 19:04
#34
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Цитата:
111:
С номеров авто


Всех астанинских авто с буквой Z: - подвергнуть штрафу по ст.590 ч.5 Адм.Кодекса РК - это что выходить все машины начиная с простого дворника и до авто АП ??
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