Отправлено: - 15:56

юля елиссева:

Тут вот, на форуме НГ, в числе так называемых "уважаемых пользователей" полно тех, кто российскую агрессию в Украину поддерживает.

Цитата:Многого ты, Юля, не знаешь... Ох, многого. Узнав просто в шоке будешь