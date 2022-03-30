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≡ «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43905
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
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Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье?
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16561
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 15:53
#15
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вот буква Z.
и что теперь ?
если наклейку налепить" Россия,Победа",
что будет?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9911
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 15:56
#16
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Даже в Назарбаевских университетах вывесили эти буквы..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15128
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 15:56
#17
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Цитата:
юля елиссева:
Тут вот, на форуме НГ, в числе так называемых "уважаемых пользователей" полно тех, кто российскую агрессию в Украину поддерживает.

:lol: :lol: :lol: :lol:
Многого ты, Юля, не знаешь... Ох, многого. Узнав просто в шоке будешь :lol: :lol: :lol:
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8395
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 16:00
#18
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Цитата:
Дантист:
хотя наклеек на машинах немеряно и никто за них не штрафует,

да и вот с такой НЕ НАРУШАЕТ статью 590 АК РК


Согласен, слезы на глазах наворачивались, когда силы дружественных стран России, Беларуси, Армении и др в январе, переломившие нападение экстремистов, провожали... Сам Токаев СПАСИБО говорил за помощь... Хоть кто-то всегда придет на помощь, в отличие от фашиствующих стран Европы и Америки...
а тут вот оно чё ... какие-то непонятные лицемерные деятели тут же всё забыли... знамо с какой кормушки питаются.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
908
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 16:02
#19
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"Радио свободная европа" - ну кого же еще цитировать? Деньги нужно отрабатывать
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1905
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 16:25
#20
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Я так понимаю, что азаттыковское радио теперь должно опубликовать целый цикл статей, чтобы осветить всю символику, которую размещают на машинах. И обязательно обратить внимание - штрафуют ли народ за украинские флажки, цвета и трезубцы? Давеча видел на кроссовках букву N, оказывается это спортивная обувь знаменитого бренда New Balance. Но эта буква так написана, что ее вполне можно принять за Z. Как теперь в такой обуви ходить по казахстанским улицам? Можно легко отхватить за сепаратизм. Правильно говорил профессор Преображенский, что разруха в головах. А если это еще и радио Азаттык, это уже совсем нелечибельно.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1838
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 17:00
#21
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Цитата:
юля елиссева:

:lol: :lol: :lol:Как то не догадывался, что моя родня под Киевом, и родня супруги в Чернигове благодаря мифическим допотопным монголам нам и не родня совсем :-o
Пы.Сы: Мы - русские, они записаны украинцами. Но это наши дедушки, бабушки, двоюродные и троюродные братья и сёстры. КАГ ТАГ, Улия?! :-P
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
212
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 17:16
#22
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Наклеить Z, много ума не надо. Сказали же ждём добровольцев.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1838
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 17:25
#23
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Цитата:
YESNO:

Ещё один. Откуда вы такие умные берётесь, то?! Законами Республики Казахстан участие, любое участие, в вооружённых кофликтах за пределами страны приравнивается к наемничесиву и является уголовным преступлением. К чему людей понуждаете?!
А выразить свое мнение, в не запрещённой законом форме, имеет право каждый гражданин страны.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5170
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 17:26
#24
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Полисмены сами не знают по какой статье лупить штрафы, ибо нет в законе конкретного пункта именно за эту букву.
Лично мое мнение, дело Путина правое, бороться надо с фашистами. Пусть лучше пресекают кто старое поминают, про голодомор тридцатых годов, про лагеря мыльных каторжан. В первом случае виноваты чиновники тех лет которые любой ценой хотели выслужиться, а во втором случае большинству тюремщиков осудили за конкретные уголовные статьи
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р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
262
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 17:30
#25
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статья однобокая, написана в проукраинском духе. Местные патриоты-они же и националисты упорно идут дорогой своих "коллег" из Украины. И куда те пришли нам хорошо известно. Тут они пишут что во время боевых действий люди гибнут. Да гибнут, так это же боевые действия. А 8 лет люди гибли, причем мирные люди эти активисты доморощенные молчали. Это первый признак нацизма. Есть сейчас такая фраза- когда убивали мирных людей все ярые правозащитники молчали, когда начали убивать убийц- сразу завопили. Вот они и тут вопят с пеной у рта цепляясь за буковки. Люди выражают свою позицию и никого ни к чему не принуждают и не призывают. Разбираться в нюансах надо.
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