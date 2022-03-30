«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье? Читать новость
Дантист: хотя наклеек на машинах немеряно и никто за них не штрафует,
да и вот с такой НЕ НАРУШАЕТ статью 590 АК РК
Согласен, слезы на глазах наворачивались, когда силы дружественных стран России, Беларуси, Армении и др в январе, переломившие нападение экстремистов, провожали... Сам Токаев СПАСИБО говорил за помощь... Хоть кто-то всегда придет на помощь, в отличие от фашиствующих стран Европы и Америки... а тут вот оно чё ... какие-то непонятные лицемерные деятели тут же всё забыли... знамо с какой кормушки питаются.
Я так понимаю, что азаттыковское радио теперь должно опубликовать целый цикл статей, чтобы осветить всю символику, которую размещают на машинах. И обязательно обратить внимание - штрафуют ли народ за украинские флажки, цвета и трезубцы? Давеча видел на кроссовках букву N, оказывается это спортивная обувь знаменитого бренда New Balance. Но эта буква так написана, что ее вполне можно принять за Z. Как теперь в такой обуви ходить по казахстанским улицам? Можно легко отхватить за сепаратизм. Правильно говорил профессор Преображенский, что разруха в головах. А если это еще и радио Азаттык, это уже совсем нелечибельно.
Как то не догадывался, что моя родня под Киевом, и родня супруги в Чернигове благодаря мифическим допотопным монголам нам и не родня совсем Пы.Сы: Мы - русские, они записаны украинцами. Но это наши дедушки, бабушки, двоюродные и троюродные братья и сёстры. КАГ ТАГ, Улия?!
Ещё один. Откуда вы такие умные берётесь, то?! Законами Республики Казахстан участие, любое участие, в вооружённых кофликтах за пределами страны приравнивается к наемничесиву и является уголовным преступлением. К чему людей понуждаете?! А выразить свое мнение, в не запрещённой законом форме, имеет право каждый гражданин страны.
Полисмены сами не знают по какой статье лупить штрафы, ибо нет в законе конкретного пункта именно за эту букву. Лично мое мнение, дело Путина правое, бороться надо с фашистами. Пусть лучше пресекают кто старое поминают, про голодомор тридцатых годов, про лагеря мыльных каторжан. В первом случае виноваты чиновники тех лет которые любой ценой хотели выслужиться, а во втором случае большинству тюремщиков осудили за конкретные уголовные статьи
статья однобокая, написана в проукраинском духе. Местные патриоты-они же и националисты упорно идут дорогой своих "коллег" из Украины. И куда те пришли нам хорошо известно. Тут они пишут что во время боевых действий люди гибнут. Да гибнут, так это же боевые действия. А 8 лет люди гибли, причем мирные люди эти активисты доморощенные молчали. Это первый признак нацизма. Есть сейчас такая фраза- когда убивали мирных людей все ярые правозащитники молчали, когда начали убивать убийц- сразу завопили. Вот они и тут вопят с пеной у рта цепляясь за буковки. Люди выражают свою позицию и никого ни к чему не принуждают и не призывают. Разбираться в нюансах надо.
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