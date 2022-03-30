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Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43905
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 10:13
В Стамбуле прошли переговоры в формате тет-а-тет главы российской делегации Владимира Мединского и руководителя правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии. Украинская сторона отдельным пунктом вынесла вопрос Крыма.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 260
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 14:57
Цитата:
Сломалась бы.
Если бы Российская армия уподобилась сшанской и применила метод ковровых бомбардировок всего и вся.
Украинские нацики и ВСУ просто пользуются этим.
111:
через неделю сломается
через неделю сломается
Сломалась бы.
Если бы Российская армия уподобилась сшанской и применила метод ковровых бомбардировок всего и вся.
Украинские нацики и ВСУ просто пользуются этим.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9911
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 15:04
Цитата:
Не в этом дело.
Стратегические объекты, как хранилища топлива, склады с боеприпасами, все разрушено.
Skeptic:
Если бы Российская армия уподобилась сшанской и
Если бы Российская армия уподобилась сшанской и
Не в этом дело.
Стратегические объекты, как хранилища топлива, склады с боеприпасами, все разрушено.
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 15:22
Цитата:
Когда Гитлер напал на СССР, все тоже думали, что победа будет быстрой и долго советы не продержатся. Но, наше дело было правым и пусть очень огромной ценой, но фашизм мы победили.
Так и с Украиной! Их дело правое! Украинцы воют за свою свободу, за свою страну, за право самим решать, как им жить. И Украина победит! Украина уже побеждает! Весь цивилизованный мир ей в этой борьбе помогает.
111:
Украина настырная.. Вот уж не думал, честно думал что через неделю сломается.
Украина настырная.. Вот уж не думал, честно думал что через неделю сломается.
Когда Гитлер напал на СССР, все тоже думали, что победа будет быстрой и долго советы не продержатся. Но, наше дело было правым и пусть очень огромной ценой, но фашизм мы победили.
Так и с Украиной! Их дело правое! Украинцы воют за свою свободу, за свою страну, за право самим решать, как им жить. И Украина победит! Украина уже побеждает! Весь цивилизованный мир ей в этой борьбе помогает.
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 15:24
Цитата:
За 8 лет якобы бомбардировок Донбаса, Донецк и Луганск стоят целые не на разрушенные. А месяц "спецоперации" русскоязычный Мариуполь стерт. Русскоязычные Харьков и Чернигов разрушены на 60-80%. Чем российские агрессоры лучше сшанских?
Skeptic:
Если бы Российская армия уподобилась сшанской и применила метод ковровых бомбардировок всего и вся.
Если бы Российская армия уподобилась сшанской и применила метод ковровых бомбардировок всего и вся.
За 8 лет якобы бомбардировок Донбаса, Донецк и Луганск стоят целые не на разрушенные. А месяц "спецоперации" русскоязычный Мариуполь стерт. Русскоязычные Харьков и Чернигов разрушены на 60-80%. Чем российские агрессоры лучше сшанских?
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16561
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 15:59
Цитата:
согласен.
происходит очищение Украины.
уничтожение нацизма и фашизма идет успешно.
Украина будет свободной от этого.
юля елиссева:
! Украина уже побеждает
! Украина уже побеждает
согласен.
происходит очищение Украины.
уничтожение нацизма и фашизма идет успешно.
Украина будет свободной от этого.
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16561
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 16:17
процесс пошел
///Банк Ватикана провел платеж за российский газ в рублях, сообщают СМИ. Отмечается, что государство, находящееся в центре Рима, закупило у Центрального банка России рубли в количестве, эквивалентном 10 миллионам евро. По информации источников, Ватикан выполнил все необходимые действия, которые входят в алгоритм приобретения газа за рубли. Способ покупки энергоресурсов за российскую валюту ранее был обозначен правительством РФ.///
///Банк Ватикана провел платеж за российский газ в рублях, сообщают СМИ. Отмечается, что государство, находящееся в центре Рима, закупило у Центрального банка России рубли в количестве, эквивалентном 10 миллионам евро. По информации источников, Ватикан выполнил все необходимые действия, которые входят в алгоритм приобретения газа за рубли. Способ покупки энергоресурсов за российскую валюту ранее был обозначен правительством РФ.///
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 16:18
Интересно, как в черепных коробках некоторых умещается "Наше дело правое" в победе СССР над фашистами и "Правое дело" фашистской украины, для которой национальные герои бандера и шухевич)) Загадка природы))) Фантастический идиотизм)))
[Исправлено: гражданин СССР, 30.03.2022 - 16:21]
[Исправлено: гражданин СССР, 30.03.2022 - 16:22]
[Исправлено: гражданин СССР, 30.03.2022 - 16:21]
[Исправлено: гражданин СССР, 30.03.2022 - 16:22]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1096
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 16:27
Цитата:
И при этом неоднократно украинские СМИ ловили на фейках, когда они под видом "разрушенных" Киева, Мариуполя или Харькова выкладывали фото из Донецка, Луганска или Горловки. Как и с убитыми мирными жителями та же история...
Наверное, своих фото не хватало.
юля елиссева: За 8 лет якобы бомбардировок Донбаса, Донецк и Луганск стоят целые не на разрушенные.
И при этом неоднократно украинские СМИ ловили на фейках, когда они под видом "разрушенных" Киева, Мариуполя или Харькова выкладывали фото из Донецка, Луганска или Горловки. Как и с убитыми мирными жителями та же история...
Наверное, своих фото не хватало.
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 16:27
Цитата:
юля елиссева:
И Украина победит! Украина уже побеждает!
И Украина победит! Украина уже побеждает!
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 16:28
Дурень думкой богатеет))))
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 16:34
Цитата:
В России власовский триколор стал государственным знаменем. Хотя этот же самый триколор был в числе фашистских знамен, которые кинули к мавзолею, на параде посл победы. Власовская георгиевская лента теперь тоже стала символом победы. Теперь вот уже и свастикой стали метить технику, на которой вторглись в Украину. Так, что, нечего на Украину пенять!
гражданин СССР:
Интересно, как в черепных коробках некоторых умещается "Наше дело правое" в победе СССР над фашистами и "Правое дело" фашистской украины, для которой национальные герои бандера и шухевич)) Загадка природы))) Фантастический идиотизм)))
Интересно, как в черепных коробках некоторых умещается "Наше дело правое" в победе СССР над фашистами и "Правое дело" фашистской украины, для которой национальные герои бандера и шухевич)) Загадка природы))) Фантастический идиотизм)))
В России власовский триколор стал государственным знаменем. Хотя этот же самый триколор был в числе фашистских знамен, которые кинули к мавзолею, на параде посл победы. Власовская георгиевская лента теперь тоже стала символом победы. Теперь вот уже и свастикой стали метить технику, на которой вторглись в Украину. Так, что, нечего на Украину пенять!
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 781
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 16:39
Судя по наглядной информации с YouTube, россияне получают люлей не по детский! По этому они закрыли Instagram и многие другие соцсети что бы не позориться перед своим народом. "Вторая" армия мира скатилась до такого позора где гражданская тер оборона Украины взламывает оккупантам мама не горюй!
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 16:44
Цитата:
После истории с "распятым мальчиком" обвинять кого-то в фейках, глупо.
serg kost:
И при этом неоднократно украинские СМИ ловили на фейках,
И при этом неоднократно украинские СМИ ловили на фейках,
После истории с "распятым мальчиком" обвинять кого-то в фейках, глупо.
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 16:52
Цитата:
Для "особо одаренных" - Бело-сине-красный флаг - «Русский флаг» образца 1883 года. Национальный флаг (1896—1917). Гео́ргиевская ле́нта — двухцветная лента к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту, Георгиевской медали. Шёлковая муаровая лента с пятью продольными равными по ширине чередующимися полосками — три чёрного и две оранжевого цвета, с краями окаймлёнными узенькими оранжевыми полосками 1мм — прилагалась к различным советским наградам 1943—1945,1975,1985 гг: к одной из самых массовых медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945» , ордену Славы всех степеней; использовалась на медали «За взятие Берлина», юбилейной медали «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945» 1975, юбилейной медали «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945»
юля елиссева:
В России власовский триколор стал государственным знаменем
В России власовский триколор стал государственным знаменем
Для "особо одаренных" - Бело-сине-красный флаг - «Русский флаг» образца 1883 года. Национальный флаг (1896—1917). Гео́ргиевская ле́нта — двухцветная лента к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту, Георгиевской медали. Шёлковая муаровая лента с пятью продольными равными по ширине чередующимися полосками — три чёрного и две оранжевого цвета, с краями окаймлёнными узенькими оранжевыми полосками 1мм — прилагалась к различным советским наградам 1943—1945,1975,1985 гг: к одной из самых массовых медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945» , ордену Славы всех степеней; использовалась на медали «За взятие Берлина», юбилейной медали «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945» 1975, юбилейной медали «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945»
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 212
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 17:09
Цитата:
Источник как бы не очень который это опубликовал. Или это такое послание остальным. Поймите где Ватикан, и это вообще то номер 1 для тех кто знает о чем я.
alex_60:
Банк Ватикана провел платеж за российский газ в рублях, сообщают СМИ.
Банк Ватикана провел платеж за российский газ в рублях, сообщают СМИ.
Источник как бы не очень который это опубликовал. Или это такое послание остальным. Поймите где Ватикан, и это вообще то номер 1 для тех кто знает о чем я.
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