Отправлено: - 15:24

Skeptic:

Если бы Российская армия уподобилась сшанской и применила метод ковровых бомбардировок всего и вся.

Цитата:За 8 лет якобы бомбардировок Донбаса, Донецк и Луганск стоят целые не на разрушенные. А месяц "спецоперации" русскоязычный Мариуполь стерт. Русскоязычные Харьков и Чернигов разрушены на 60-80%. Чем российские агрессоры лучше сшанских?