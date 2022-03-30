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≡ Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43905
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 10:13
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В Стамбуле прошли переговоры в формате тет-а-тет главы российской делегации Владимира Мединского и руководителя правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии. Украинская сторона отдельным пунктом вынесла вопрос Крыма.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
260
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 14:57
#15
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Цитата:
111:
через неделю сломается

Сломалась бы.
Если бы Российская армия уподобилась сшанской и применила метод ковровых бомбардировок всего и вся.
Украинские нацики и ВСУ просто пользуются этим.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9911
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 15:04
#16
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Цитата:
Skeptic:
Если бы Российская армия уподобилась сшанской и

Не в этом дело.
Стратегические объекты, как хранилища топлива, склады с боеприпасами, все разрушено.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2458
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 15:22
#17
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Цитата:
111:
Украина настырная.. Вот уж не думал, честно думал что через неделю сломается.

Когда Гитлер напал на СССР, все тоже думали, что победа будет быстрой и долго советы не продержатся. Но, наше дело было правым и пусть очень огромной ценой, но фашизм мы победили.
Так и с Украиной! Их дело правое! Украинцы воют за свою свободу, за свою страну, за право самим решать, как им жить. И Украина победит! Украина уже побеждает! Весь цивилизованный мир ей в этой борьбе помогает.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2458
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 15:24
#18
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Цитата:
Skeptic:
Если бы Российская армия уподобилась сшанской и применила метод ковровых бомбардировок всего и вся.

За 8 лет якобы бомбардировок Донбаса, Донецк и Луганск стоят целые не на разрушенные. А месяц "спецоперации" русскоязычный Мариуполь стерт. Русскоязычные Харьков и Чернигов разрушены на 60-80%. Чем российские агрессоры лучше сшанских?
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16561
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 15:59
#19
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Цитата:
юля елиссева:
! Украина уже побеждает


согласен.
происходит очищение Украины.
уничтожение нацизма и фашизма идет успешно.
Украина будет свободной от этого.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16561
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 16:17
#20
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процесс пошел
///Банк Ватикана провел платеж за российский газ в рублях, сообщают СМИ. Отмечается, что государство, находящееся в центре Рима, закупило у Центрального банка России рубли в количестве, эквивалентном 10 миллионам евро. По информации источников, Ватикан выполнил все необходимые действия, которые входят в алгоритм приобретения газа за рубли. Способ покупки энергоресурсов за российскую валюту ранее был обозначен правительством РФ.///
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
908
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 16:18
#21
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Интересно, как в черепных коробках некоторых умещается "Наше дело правое" в победе СССР над фашистами и "Правое дело" фашистской украины, для которой национальные герои бандера и шухевич)) Загадка природы))) Фантастический идиотизм)))


[Исправлено: гражданин СССР, 30.03.2022 - 16:21]

[Исправлено: гражданин СССР, 30.03.2022 - 16:22]
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1096
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 16:27
#22
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Цитата:
юля елиссева: За 8 лет якобы бомбардировок Донбаса, Донецк и Луганск стоят целые не на разрушенные.

И при этом неоднократно украинские СМИ ловили на фейках, когда они под видом "разрушенных" Киева, Мариуполя или Харькова выкладывали фото из Донецка, Луганска или Горловки. Как и с убитыми мирными жителями та же история...
Наверное, своих фото не хватало.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
908
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 16:27
#23
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Цитата:
юля елиссева:
И Украина победит! Украина уже побеждает!

:lol: :lol: :lol: :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
908
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 16:28
#24
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Дурень думкой богатеет))))
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2458
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 16:34
#25
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Цитата:
гражданин СССР:
Интересно, как в черепных коробках некоторых умещается "Наше дело правое" в победе СССР над фашистами и "Правое дело" фашистской украины, для которой национальные герои бандера и шухевич)) Загадка природы))) Фантастический идиотизм)))

В России власовский триколор стал государственным знаменем. Хотя этот же самый триколор был в числе фашистских знамен, которые кинули к мавзолею, на параде посл победы. Власовская георгиевская лента теперь тоже стала символом победы. Теперь вот уже и свастикой стали метить технику, на которой вторглись в Украину. Так, что, нечего на Украину пенять!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
781
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 16:39
#26
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Судя по наглядной информации с YouTube, россияне получают люлей не по детский! По этому они закрыли Instagram и многие другие соцсети что бы не позориться перед своим народом. "Вторая" армия мира скатилась до такого позора где гражданская тер оборона Украины взламывает оккупантам мама не горюй!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2458
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 16:44
#27
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Цитата:
serg kost:
И при этом неоднократно украинские СМИ ловили на фейках,

После истории с "распятым мальчиком" обвинять кого-то в фейках, глупо.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
908
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 16:52
#28
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Цитата:
юля елиссева:
В России власовский триколор стал государственным знаменем

Для "особо одаренных" - Бело-сине-красный флаг - «Русский флаг» образца 1883 года. Национальный флаг (1896—1917). Гео́ргиевская ле́нта — двухцветная лента к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту, Георгиевской медали. Шёлковая муаровая лента с пятью продольными равными по ширине чередующимися полосками — три чёрного и две оранжевого цвета, с краями окаймлёнными узенькими оранжевыми полосками 1мм — прилагалась к различным советским наградам 1943—1945,1975,1985 гг: к одной из самых массовых медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945» , ордену Славы всех степеней; использовалась на медали «За взятие Берлина», юбилейной медали «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945» 1975, юбилейной медали «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945»
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
212
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 17:09
#29
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Цитата:
alex_60:
Банк Ватикана провел платеж за российский газ в рублях, сообщают СМИ.

Источник как бы не очень который это опубликовал. Или это такое послание остальным. Поймите где Ватикан, и это вообще то номер 1 для тех кто знает о чем я.
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