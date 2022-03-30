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≡ Крупные магазины техники заподозрили в ценовом сговоре в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43904
Крупные магазины техники заподозрили в ценовом сговоре в Казахстане
Отправлено: 30.03.22 - 09:44
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В департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции по Нур-Султану заявили, что уведомили торговую сеть "Мечта Маркет" о нарушении законодательства в сфере антимонопольного регулирования.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1217
Re: Крупные магазины техники заподозрили в ценовом сговоре в...
Отправлено: 30.03.22 - 09:44
#1
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Да уж, Америку открыли. Цены у них одинаковые годами, даже десятилетиями. И завышенные.
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C
§ CrazyBeaver
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.06.15
Сообщений:
170
Re: Крупные магазины техники заподозрили в ценовом сговоре в...
Отправлено: 30.03.22 - 09:52
#2
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Да они себя палили даже в рекламных акциях : "найди дешевле и мы продадим еще дешевле...", и приписочка "относится к торговым сетям Технодом, Сулпак и что-то там еще..."
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16555
Re: Крупные магазины техники заподозрили в ценовом сговоре в...
Отправлено: 30.03.22 - 10:39
#3
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цены на курсе 520 подняли. прцентов на 35.
курс начал назад возвращаться.
сейчас уже 460,будут снижать наверное синхронно.
звучит как анекдот.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1217
Крупные магазины техники заподозрили в ценовом сговоре в Казахстане
Отправлено: 30.03.22 - 11:19
#4
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Цитата:
CrazyBeaver:
они себя палили даже в рекламных акциях : "найди дешевле и мы продадим еще дешевле

Ага, недавно, перед новым годом интересовался беспроводными наушниками Самсунг. Так вот, цена во всех этих крупных магазинах была 80 тыс не больше не меньше. А в небольших магазинах они стоили от 30 до 35 тыс. Понятно, там аренда, персонал и т.д., но такая разница меня поразила.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9910
Re: Крупные магазины техники заподозрили в ценовом сговоре в...
Отправлено: 30.03.22 - 14:28
#5
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Хорошо что есть у Каспия магазин, там хоть что то можно выбрать и подешевле.
Иногда тут из за впаривания страховки неохота ничего брать..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8573
Re: Крупные магазины техники заподозрили в ценовом сговоре в...
Отправлено: 30.03.22 - 15:11
#6
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Не пойму в чем нарушение,у всех есть сайты и само собой они мониторят цены друг у друга,дороже смысла нет ставить,не продашь. Покупатели то же цены видят,даже если ценник одинаковый,то купить можно там где дают бонусы или акции какие нибудь,ну и поторговаться с ними можно,если есть возможность скидку сделают.
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