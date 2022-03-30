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≡ «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43904
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
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Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9910
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
#1
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Вообще ни о чем.
Начали бороться с буквой, уберите ее с алфавита и все.
С номеров авто, с названия страны Казахстан..
Ну выражают свое мнение и пусть.
В чем тут экстремизм?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9910
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 14:23
#2
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- Казахстан не имеет ни экономической состоятельности, ни пусть даже маленькой, но боеспособной армии, чтобы гарантировать свою безопасность.

Зато есть 30 лет независимости..
Везде втмят эти банеры..
Профайл
a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16555
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 14:27
#3
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букв а Z им не нравится.
просто эта статья- Радио Азаттык.
больше и говорить не о чем.
чистая антироссийская пропаганда.
Профайл
a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16555
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 14:35
#4
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название статьи
//Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?//
в статье
///Штрафуют, конечно, не за саму символику, а по пятой части 590 статьиадминистративного кодекса Казахстана, за «нарушение правил эксплуатации транспортных средств».//

и?
где записано в законах что буква Z- запрещенная символика?
где написано что конкретно за букву Z штрафуют по правилам ПДД?
по моему тут разжигание идет.
Профайл
С
* Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
929
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 14:35
#5
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Ну это те же не изуродованные граждане,которые лепят "можем повторить" или "кыпчачка" :lol: Что в этих буквах? Что за боязнь? Боятся надо отсутствия армии и предательства,а не этих одаренных :lol:
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2456
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 14:43
#6
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Чтобы выявить потенциальных сепаратистов, необязательно наклейку со свастикой Z искать. Тут вот, на форуме НГ, в числе так называемых "уважаемых пользователей" полно тех, кто российскую агрессию в Украину поддерживает.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
260
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 14:52
#7
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Достаточно вспомнить, на чьём содержании находится это "радио", чтобы понять, откуда ветер дует, кто заказчик этого текста.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8394
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 14:56
#8
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Цитата:
alex_60:
где записано в законах что буква Z- запрещенная символика?

в том то и дело , что нет в законе такого запрета и в лучшем стиле стражей порядка начинают высасывать нарушения из пальца.
До смешного дошло, магазин в Усть-каменогорске с вывеской на английском с буквой Z,который 20 лет существует заставили закрыть эту букву.

Такое впечатление, что всем этими Арманами и Лукпанами руководит страх бегущего впереди паровоза.

Цитата:
Он как бы хочет показать, что я наклеил этот знак, чтобы поддержать Путина и его армию.

А почему нет? Это его ЛИЧНОЕ мнение, личная позиция для ДРУЖЕСТВЕННОЙ Казахстану, что отражено во всяких договорах, страны. Почему в сквере Алматы собираться в поддержку Украины можно было, выкрикивая провокационные лозунги в адрес руководителя ДРУЖЕСТВЕННОЙ Казахстану страны, к которому за помощью обратился Токаев в январе, а выразить таким способом поддержку нельзя? Лицемерие, двойные стандарты и короткая память, однако...
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1402
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 15:00
#9
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и всё-таки этот активист точно понимает значение слова "сепаратизм"? вот по какой статье привлекали вызванные им полицейские? или как кто трактует символы и значения, так и это истина? и каким образом латинская буква является признаком сепаратизма, а не, к примеру, символом борьбы с фашистами и националистами?
не пойму никак
пы.сы. наклейки подобных символов на гражданские авто, ровно как и "борцов" с наклейками не одобряю
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1836
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 15:01
#10
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А что есть хоть какие-то мало-мальские предпосылки для сепаратизма?!
В нашей стране?
Где-то язык запрещают? Обучение на этом языке страдает? Есть ущемления религиозные?
Ничего этого нет. А значит нет, и не может появиться сепаратизм.
Это нужно понимать не в меру прытким типа "патриотам".
Бред, высосанный из пальца!
Проплаченный Соросом Азаттык, от которого в каждой стране бывшего СССР за версту смердит.
Не раскачивайте!
Россия и Украина сами пускай разбираются в запутанных отношениях. Это один народ, в конце концов, этнически.
Мнения граждане нашей страны тоже могут иметь разные, и высказывать их открыто, если это не запрещено законом.
Государство наше держит нейтралитет по этому вопросу. Не поддерживает, не осуждает.

[Исправлено: Горожанин_kst, 30.03.2022 - 15:02]
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2456
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 15:26
#11
Комментарий проходит проверку.
Профайл
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
463
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 15:37
#12
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Цитата:
я всегда отделяю Россию от военного преступника Путина и его кровавого режима

Источник:


Вот с этого и надо начинать) однако это всего лишь мнение, в унисон мнению Байдена и его приспешников) а следовательно лесом
Профайл
Д
* Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
844
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 30.03.22 - 15:43
#13
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Ну да, теперь армия агрессора, а когда ОДКБ звали какая была армия? Или это разные армии? Прицепились к этой букве, хотя наклеек на машинах немеряно и никто за них не штрафует, только за эту букву. Я поддерживаю Россию и не скрываю этого, имею право выражать свое мнение любым, доступным мне способом.
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