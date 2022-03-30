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≡ Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43904
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 10:13
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В Стамбуле прошли переговоры в формате тет-а-тет главы российской делегации Владимира Мединского и руководителя правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии. Украинская сторона отдельным пунктом вынесла вопрос Крыма.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
260
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 14:57
#15
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Цитата:
111:
через неделю сломается

Сломалась бы.
Если бы Российская армия уподобилась сшанской и применила метод ковровых бомбардировок всего и вся.
Украинские нацики и ВСУ просто пользуются этим.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9910
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 15:04
#16
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Цитата:
Skeptic:
Если бы Российская армия уподобилась сшанской и

Не в этом дело.
Стратегические объекты, как хранилища топлива, склады с боеприпасами, все разрушено.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2456
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 15:22
#17
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2456
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 15:24
#18
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