Отправлено: - 14:56

alex_60:

где записано в законах что буква Z- запрещенная символика?

Он как бы хочет показать, что я наклеил этот знак, чтобы поддержать Путина и его армию.

Цитата:в том то и дело , что нет в законе такого запрета и в лучшем стиле стражей порядка начинают высасывать нарушения из пальца.До смешного дошло, магазин в Усть-каменогорске с вывеской на английском с буквой Z,который 20 лет существует заставили закрыть эту букву.Такое впечатление, что всем этими Арманами и Лукпанами руководит страх бегущего впереди паровоза.Цитата:А почему нет? Это его ЛИЧНОЕ мнение, личная позиция для ДРУЖЕСТВЕННОЙ Казахстану, что отражено во всяких договорах, страны. Почему в сквере Алматы собираться в поддержку Украины можно было, выкрикивая провокационные лозунги в адрес руководителя ДРУЖЕСТВЕННОЙ Казахстану страны, к которому за помощью обратился Токаев в январе, а выразить таким способом поддержку нельзя? Лицемерие, двойные стандарты и короткая память, однако...