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≡ В Казахстане планируют отменить испытательный срок на работе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43904
В Казахстане планируют отменить испытательный срок на работе
Отправлено: 30.03.22 - 13:56
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В Казахстане планируют отменить испытательный срок для молодых работников, в период которого работодатель может уволить работника без объяснения причин. Для этого министерство инициирует поправки в Трудовой кодекс.
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16555
Re: В Казахстане планируют отменить испытательный срок на работе...
Отправлено: 30.03.22 - 13:56
#1
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///когда молодого специалиста через три месяца могут уволить//

а было время ,когда молодой специалист,даже если бы захотел,
не мог уволиться в течении трех лет.
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С
* Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
929
Re: В Казахстане планируют отменить испытательный срок на работе...
Отправлено: 30.03.22 - 14:54
#2
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Поэтому у нас в "кабаках" и такой уровень обслуживания. Наберают бывших жителей аулов на испытательный срок,а через 2 месяца,естественно,прощаются за бесплатно.
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