«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье? Читать новость
название статьи //Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?// в статье ///Штрафуют, конечно, не за саму символику, а по пятой части 590 статьиадминистративного кодекса Казахстана, за «нарушение правил эксплуатации транспортных средств».//
и? где записано в законах что буква Z- запрещенная символика? где написано что конкретно за букву Z штрафуют по правилам ПДД? по моему тут разжигание идет.
Чтобы выявить потенциальных сепаратистов, необязательно наклейку со свастикой Z искать. Тут вот, на форуме НГ, в числе так называемых "уважаемых пользователей" полно тех, кто российскую агрессию в Украину поддерживает.
alex_60: где записано в законах что буква Z- запрещенная символика?
в том то и дело , что нет в законе такого запрета и в лучшем стиле стражей порядка начинают высасывать нарушения из пальца. До смешного дошло, магазин в Усть-каменогорске с вывеской на английском с буквой Z,который 20 лет существует заставили закрыть эту букву.
Такое впечатление, что всем этими Арманами и Лукпанами руководит страх бегущего впереди паровоза.
Цитата:
Он как бы хочет показать, что я наклеил этот знак, чтобы поддержать Путина и его армию.
А почему нет? Это его ЛИЧНОЕ мнение, личная позиция для ДРУЖЕСТВЕННОЙ Казахстану, что отражено во всяких договорах, страны. Почему в сквере Алматы собираться в поддержку Украины можно было, выкрикивая провокационные лозунги в адрес руководителя ДРУЖЕСТВЕННОЙ Казахстану страны, к которому за помощью обратился Токаев в январе, а выразить таким способом поддержку нельзя? Лицемерие, двойные стандарты и короткая память, однако...
и всё-таки этот активист точно понимает значение слова "сепаратизм"? вот по какой статье привлекали вызванные им полицейские? или как кто трактует символы и значения, так и это истина? и каким образом латинская буква является признаком сепаратизма, а не, к примеру, символом борьбы с фашистами и националистами? не пойму никак пы.сы. наклейки подобных символов на гражданские авто, ровно как и "борцов" с наклейками не одобряю
А что есть хоть какие-то мало-мальские предпосылки для сепаратизма?! В нашей стране? Где-то язык запрещают? Обучение на этом языке страдает? Есть ущемления религиозные? Ничего этого нет. А значит нет, и не может появиться сепаратизм. Это нужно понимать не в меру прытким типа "патриотам". Бред, высосанный из пальца! Проплаченный Соросом Азаттык, от которого в каждой стране бывшего СССР за версту смердит. Не раскачивайте! Россия и Украина сами пускай разбираются в запутанных отношениях. Это один народ, в конце концов, этнически. Мнения граждане нашей страны тоже могут иметь разные, и высказывать их открыто, если это не запрещено законом. Государство наше держит нейтралитет по этому вопросу. Не поддерживает, не осуждает.
Ну да, теперь армия агрессора, а когда ОДКБ звали какая была армия? Или это разные армии? Прицепились к этой букве, хотя наклеек на машинах немеряно и никто за них не штрафует, только за эту букву. Я поддерживаю Россию и не скрываю этого, имею право выражать свое мнение любым, доступным мне способом.
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