Отправлено: - 09:30

Kairat stayer:

у российских войск не хватает живой силы и резерва, поэтому пошли на частичную деэскалацию. С его слов нужна мобилизация, минимум 200 тысяч человек призвать.

Цитата:опять фейковую информацию распространяешь.когда же ты уймешься.устал выводить тебя на чистую воду.