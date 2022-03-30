Вчера очередные переговоры между РФ и Украиной прошли в Стамбуле. Речь шла за перемирие, есть требования с обоих сторон, посмотрим чем закончится. Соответственно будут рассматривать на уровне глав государств. Если будут тянут время, тогда перегруппируются и далее конфликт продолжится.
Пропаганда с обоих сторон работает, типа деэскалация со стороны РФ в Киевской и Черниговской областях и.т.д. Одни говорят мы побеждаем. другие. что они побеждают и.т.д.
Вчера на фоне переговоров, ниже ссылку дам, И.И.Стрелков на площадке РОЙ ТВ сказал, что у российских войск не хватает живой силы и резерва, поэтому пошли на частичную деэскалацию. С его слов нужна мобилизация, минимум 200 тысяч человек призвать. Он на мой взгляд желаемое за действительное не выдаёт, говорит всё как сложилось в реалиях. При этом наверняка владеет информацией с полей сражения.
Посмотрим подпишут ли в ближайшее время Договор о перемирии или нет. Там гарантами безопасности Украины являются США, Китай, Россия, Турция, Великобритания, Германия, Канада, Польша, Италия и Израиль. Территории Крыма и ДНР И ЛРН якобы пока указанный Договор не будет касаться.
maxsaf: в ЛНР больше не прячутся, жизнь наладилась, ходят на фитнесс и в бассейн
а тут все наоборот. //В администрации французского города Уасель-сюр-Сен решили на шесть недель остановить работу муниципального бассейна из-за роста тарифов на электроэнергию и газ. Мэр города Стефан Барре пожаловался, что по сравнению с прошлым годом расходы на отопление бассейна увеличились в четыре раза и ему придётся экономить на всём, чтобы не выйти за рамки бюджета. //
У него много поводов сразу: Рассчитался по кредиту за стиралку. (Про телевизор и что-то ещё молчит, наверное только за стиралку пока отдал кредит). "Прикупил ещё пару квартир". Кто-то в это верит? Ну и "победил Путина". Радость у человека. Хотя если Россия проиграет, упадут зарплаты и доходы населения, и за "абайкины квартиры" народ сможет меньше платить арендную плату. Ну пусть радуется. Если про квартиры выдумка, то его можно понять. У каждого должна быть хоть маленькая радость или "радость".
Kairat stayer: Стрелков на площадке РОЙ ТВ сказал, что у российских войск не хватает живой силы и резерва, поэтому пошли на частичную деэскалацию. С его слов нужна мобилизация, минимум 200 тысяч человек призвать.
Российская армия около миллиона. На Украине российских войск около 200 тысяч. Против украинских 250-300 тыс. ВСУ, (со вновь мобилизованными намного больше уже), плюс нацбаты, плюс тероборона. Ещё даже не ввели в бой 2 российские танковые армии, которые стоят наготове, (берегут инфраструктуру Украины и гражданское население). Надеюсь, каждый понимает, какая сила эти танковые армии, и какие разрушения они могут вызвать?
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