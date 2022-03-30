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≡ Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
 
 
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Куратор темы: Muad Dib
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16023
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 03:23
#211
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Цитата:
abaika95:
Куплю всё-таки аргентинское белое чтобы отметить

А что отмечаете, если не секрет?)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
258
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 08:56
#212
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Цитата:
maxsaf:
что отмечаете

Победу над нацизмом. :-)
В мае Россия закончит зачистку Украины. Чтобы два раза не праздновать одно и то же. :-)
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16550
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 08:58
#213
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Цитата:
maxsaf:
abaika95: Куплю всё-таки аргентинское белое чтобы отметить


у предыдущей версии грузинское пиво рулило.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2872
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 09:21
#214
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Вчера очередные переговоры между РФ и Украиной прошли в Стамбуле. Речь шла за перемирие, есть требования с обоих сторон, посмотрим чем закончится. Соответственно будут рассматривать на уровне глав государств. Если будут тянут время, тогда перегруппируются и далее конфликт продолжится.

Пропаганда с обоих сторон работает, типа деэскалация со стороны РФ в Киевской и Черниговской областях и.т.д. Одни говорят мы побеждаем. другие. что они побеждают и.т.д.

Вчера на фоне переговоров, ниже ссылку дам, И.И.Стрелков на площадке РОЙ ТВ сказал, что у российских войск не хватает живой силы и резерва, поэтому пошли на частичную деэскалацию. С его слов нужна мобилизация, минимум 200 тысяч человек призвать. Он на мой взгляд желаемое за действительное не выдаёт, говорит всё как сложилось в реалиях. При этом наверняка владеет информацией с полей сражения.

Подробнее здесь:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2872
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 09:28
#215
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Посмотрим подпишут ли в ближайшее время Договор о перемирии или нет. Там гарантами безопасности Украины являются США, Китай, Россия, Турция, Великобритания, Германия, Канада, Польша, Италия и Израиль. Территории Крыма и ДНР И ЛРН якобы пока указанный Договор не будет касаться.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16550
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 09:30
#216
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Цитата:
Kairat stayer:
у российских войск не хватает живой силы и резерва, поэтому пошли на частичную деэскалацию. С его слов нужна мобилизация, минимум 200 тысяч человек призвать.


опять фейковую информацию распространяешь.
когда же ты уймешься.
устал выводить тебя на чистую воду.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16550
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 09:35
#217
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Цитата:
Kairat stayer:
Там гарантами безопасности Украины являются США, Китай, Россия, Турция, Великобритания, Германия, Канада, Польша, Италия и Израиль.


ну опять.
нет еще никаких гарантов. зачем придумывать. не понимаю.

Цитата:
Kairat stayer:
Территории Крыма и ДНР И ЛРН якобы пока указанный Договор не будет касаться.


сам придумал?
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16550
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 09:47
#218
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Цитата:
maxsaf:
в ЛНР больше не прячутся, жизнь наладилась, ходят на фитнесс и в бассейн


а тут все наоборот.
//В администрации французского города Уасель-сюр-Сен решили на шесть недель остановить работу муниципального бассейна из-за роста тарифов на электроэнергию и газ.
Мэр города Стефан Барре пожаловался, что по сравнению с прошлым годом
расходы на отопление бассейна увеличились в четыре раза и ему
придётся экономить на всём, чтобы не выйти за рамки бюджета.
//
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1095
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 10:08
#219
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Цитата:
maxsaf:
А что отмечаете, если не секрет?)

У него много поводов сразу:
Рассчитался по кредиту за стиралку. (Про телевизор и что-то ещё молчит, наверное только за стиралку пока отдал кредит).
"Прикупил ещё пару квартир". Кто-то в это верит?
Ну и "победил Путина". Радость у человека. Хотя если Россия проиграет, упадут зарплаты и доходы населения, и за "абайкины квартиры" народ сможет меньше платить арендную плату.
Ну пусть радуется. Если про квартиры выдумка, то его можно понять. У каждого должна быть хоть маленькая радость или "радость".
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1095
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 10:21
#220
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Цитата:
Kairat stayer:
Стрелков на площадке РОЙ ТВ сказал, что у российских войск не хватает живой силы и резерва, поэтому пошли на частичную деэскалацию. С его слов нужна мобилизация, минимум 200 тысяч человек призвать.

Российская армия около миллиона.
На Украине российских войск около 200 тысяч. Против украинских 250-300 тыс. ВСУ, (со вновь мобилизованными намного больше уже), плюс нацбаты, плюс тероборона.
Ещё даже не ввели в бой 2 российские танковые армии, которые стоят наготове, (берегут инфраструктуру Украины и гражданское население). Надеюсь, каждый понимает, какая сила эти танковые армии, и какие разрушения они могут вызвать?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16023
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 13:07
#221
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Цитата:
serg kost:
У него много поводов сразу:

Тут еще один повод назревает:
Цитата:
27 марта глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время может пройти референдум, на котором будет решаться вопрос о присоединении к России.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2743
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 13:40
#222
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Цитата:
Маркс:
Иногда за простые описки людям приходится расплачиваться гораздо дороже, чем банальная блокировка на форуме. Так что берегите свой пальчик, хорошо подумайте и получше прицельтесь, прежде чем совать его куда попало.


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