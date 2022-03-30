Отправлено: - 12:16

alex_60:

ля России "вопроса Крыма" не существует с 2014 года. вопрос давно закрыт. и ни с кем она этот вопрос обсуждать не будет. Он давно уже в составе России,прописан в конституции России. а чьи то "хотелки" такими и останутся .

Цитата:Любая империя рано или поздно либо сокращается до размеров метрополии, либо исчезает вовсе. Вопрос времени.