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≡ Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43901
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 10:13
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В Стамбуле прошли переговоры в формате тет-а-тет главы российской делегации Владимира Мединского и руководителя правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии. Украинская сторона отдельным пунктом вынесла вопрос Крыма.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16550
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 10:13
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в заголовке статьи ///вопрос Крыма рассмотрят отдельно//
в тексте //Украинская сторона отдельным пунктом вынесла вопрос Крыма/

совершенно разные вещи.
для России "вопроса Крыма" не существует с 2014 года.
вопрос давно закрыт.
и ни с кем она этот вопрос обсуждать не будет.
Он давно уже в составе России,прописан в конституции России.
а чьи то "хотелки" такими и останутся .
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16550
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 10:20
#2
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///сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию по этому договору, и до того, как он должен работать. После этого – ратификация в парламентах стран-гарантов и парламенте Украины. Это ключевое.//

ключевое тут то что все эти телодвижения будут похожи на
"выполнение минских соглашений".
а там еще в раде дама с косой с ядерным оружием, шоколадный барон в бронежилете на танке...
процесс лет на триста ,не менее...
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16550
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 10:26
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
или это
///Но украинская позиция чёткая и постоянная, и это точно не подлежит вообще обсуждению"//

вчера впредставитель Украины в ООН после переговоров заявил,
что договор может быть подписан только после полного вывода российских
войск с територрии Украины(ну а это в их понимании и Крым, и Донбасс).
а Джонсон вчера добавил, что хоть если и подпишут договор,
санкции все равно увеличим в сто раз и заставим всю Украину новейшими ракетами,самолетами,танками и прочими вооружениями.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16550
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 10:35
#4
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один умный человек вчера сказал
//"Идет военная операция.
Любое дипломатическое соглашение, которое будет заключено, не стоит бумаги, на которой оно написано, – считает Яков Кедми.
Ни одно соглашение, подписанное с Россией, не соблюдалось.
Одно только – СНВ-3".//
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16550
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 10:36
#5
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он в продолжение еще добавил
//нет никакого смысла подписывать соглашения,
за которые "люди потом платят кровью".
Так же, как в договоренности с Украиной, не верит Кедми и в диалог с Евросоюзом.
"Европа породила нацизм, и вы думаете, что она будет с ним бороться?"
– задал риторический вопрос политолог.
По его словам, нацизм основан на антисемитизме и русофобии,
и "нацизм нужен Европе как основная база для русофобии".//
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16550
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 11:21
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
реальный,видимый результат- кое кто бейсболку снял.
раньше он заявлял что не собирается снимать бейсболку,
пока делегация Украины не добьется мира.
как тут понимать,непонятно.
или делегация Украины считает что добилась мира,
или "Мое слово: хочу даю. Хочу забираю обратно"
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
258
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 11:34
#7
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:-) Подоляк рассуждает так, будто договор уже подписан.
Никак свидомые не хотят признавать реальность.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2452
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 12:16
#8
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Цитата:
alex_60:
ля России "вопроса Крыма" не существует с 2014 года. вопрос давно закрыт. и ни с кем она этот вопрос обсуждать не будет. Он давно уже в составе России,прописан в конституции России. а чьи то "хотелки" такими и останутся .

Любая империя рано или поздно либо сокращается до размеров метрополии, либо исчезает вовсе. Вопрос времени.
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
927
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 12:59
#9
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Да,сдувается чекист ;-) не выгребает..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1095
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 13:07
#10
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Цитата:
юля елиссева: Любая империя рано или поздно либо сокращается до размеров метрополии, либо исчезает вовсе. Вопрос времени.

Вот сейчас пришло время сократиться империи США.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
462
Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...
Отправлено: 30.03.22 - 13:37
#11
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Цитата:
Сабыр:
сдувается

:lol: :lol: :lol: не кажи "гоп" пока не перепрыгнул))
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16550
Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия в Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно
Отправлено: 30.03.22 - 13:44
#12
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