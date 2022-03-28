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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.03.22 - 10:39
Германия, где думаете рубли брать на покупку российского газа?))
С
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 927
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.03.22 - 10:51
Цитата:
Ну этой бумаги то полно)) Это же для электората ОРТ и РТР громко заявили,а в чём проблема сделать конвертацию? Хоть за фунтики ты этот газ продавай.
maxsaf:
где думаете рубли брать
где думаете рубли брать
Ну этой бумаги то полно)) Это же для электората ОРТ и РТР громко заявили,а в чём проблема сделать конвертацию? Хоть за фунтики ты этот газ продавай.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2743
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.03.22 - 11:11
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 258
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.03.22 - 11:14
Цитата:
Два-три месяца похорохорятся, на сшанский СПГ покивают, а после окончания зачистки Украины начнут санкции отменять. Ибо подготовка к зиме начнётся. Подземные хранилища надо будет заполнять. Придётся рубли зарабатывать - продавать России всё, что ей нужно будет.
maxsaf:
Два-три месяца похорохорятся, на сшанский СПГ покивают, а после окончания зачистки Украины начнут санкции отменять. Ибо подготовка к зиме начнётся. Подземные хранилища надо будет заполнять. Придётся рубли зарабатывать - продавать России всё, что ей нужно будет.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.03.22 - 12:12
Цитата:
Ну без свифта это не так просто
Сабыр:
в чём проблема сделать конвертацию?
в чём проблема сделать конвертацию?
Ну без свифта это не так просто
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.03.22 - 14:03
Цитата:
Это, наверное из Казахстана,
поставка гпза - идёт.
У России, столько ослов - нету...
Козлов я:
Германия, где думаете рубли брать
Германия, где думаете рубли брать
Это, наверное из Казахстана,
поставка гпза - идёт.
У России, столько ослов - нету...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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- 26.08.21
- Сообщений:
- 1095
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.03.22 - 15:27
Цитата:
И кому нужны эти фунтики, если за них ничего Россия купить не сможет?
А также и евро с долларом?
Цитата:
Вот именно, что бумага. А рублей нет. Вот печалька...
Прям хоть продавай что-нибудь за рубли...
Это что же, санкции отменять?!
И ведь возврата к евро в торговле газом, а в перспективе и другими сырьём и продовольствием из России, уже не будет.
И чем газ заместить? Мазутом? Так он тоже во многом из России? Углём? Да что вы говорите, неужели?! Ага, везде в топливе десятки процентов импорта Европой из России было.
Обогащённый уран, это 50% мирового производства тоже Россия...
Сабыр:
Хоть за фунтики ты этот газ продавай.
Хоть за фунтики ты этот газ продавай.
И кому нужны эти фунтики, если за них ничего Россия купить не сможет?
А также и евро с долларом?
Цитата:
Сабыр:
этой бумаги то полно
этой бумаги то полно
Вот именно, что бумага. А рублей нет. Вот печалька...
Прям хоть продавай что-нибудь за рубли...
Это что же, санкции отменять?!
И ведь возврата к евро в торговле газом, а в перспективе и другими сырьём и продовольствием из России, уже не будет.
И чем газ заместить? Мазутом? Так он тоже во многом из России? Углём? Да что вы говорите, неужели?! Ага, везде в топливе десятки процентов импорта Европой из России было.
Обогащённый уран, это 50% мирового производства тоже Россия...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.03.22 - 08:32
Заехал после работы в Walmart - масло какое хочешь, сахар - распродажа. Просрочка наверное, надо у Абайки спросить - он шарит
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.03.22 - 00:01
Наши степи..
Это когда я свою кухарку учил ездить, заехали не знаю куда.
Где то между тарановским и аулиекольским районом..
Это когда я свою кухарку учил ездить, заехали не знаю куда.
Где то между тарановским и аулиекольским районом..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.03.22 - 00:04
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.03.22 - 00:08
2017.
Спасение ежика, помним?
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Спасение ежика, помним?
a
(Пользователи)
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- 24.05.18
- Сообщений:
- 16550
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.03.22 - 12:18
Дракон, а в баллончиках для заправки зажигалок или
для розжига газ в в наличии есть?
купи штук десять ,а то сегодня и завтра осталось,
а ишаки еще в пути,ждать долго придется.
для розжига газ в в наличии есть?
купи штук десять ,а то сегодня и завтра осталось,
а ишаки еще в пути,ждать долго придется.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.03.22 - 12:39
Цитата:
Мне, фото - ндравится...
111:
Прикольное фото, 2018.
Прикольное фото, 2018.
Мне, фото - ндравится...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.03.22 - 12:46
Цитата:
ДаЭ баллончик для заправки зажигалок - есть.
Газплиты - нету. Эдектро у меня...
alex_60:
ДаЭ баллончик для заправки зажигалок - есть.
Газплиты - нету. Эдектро у меня...
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