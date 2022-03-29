Отправлено: - 21:58

maxsaf:

им не нравится ваша георгиевская ленточка

111:

Борщ по хохлятски,

Цитата:Многим в районе, особенно нью-казахам она тоже не нравиться: - но, ничего мне не могут прямо сказать в глаза: - толерантно молчат, пока.Цитата:В знак протеста бомбёжки мирных украинцев русскими войсками каждый день готовьте этот борщ.