Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+2°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 87% влажность
  • Ю, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43901
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 09:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи для жителей Украины, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК. В город Катовице было доставлено 17,5 тонн гуманитарной помощи.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9899
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 21:43
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш президент молодец, очень прагматичный, очень умный..

[Исправлено: 111, 29.03.2022 - 21:54]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16023
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 21:44
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
жителей разбомблённой ни за что Украины.

За то что им не нравится ваша георгиевская ленточка у вас на лобовом
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9899
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 21:44
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще, тему о помощи как то извратили..

[Исправлено: 111, 29.03.2022 - 21:53]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2960
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 21:50
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Украина сейчас по сути борется за весь мир


Слишком пафосно: - в Европе США решают свои интересы, Россия на территории Украины решает свои интересы, Польша под шумок, дальновидно решает свои давние проукраинские интересы: - Украина сто лет им НАФИГ сдалась.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2960
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 21:58
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
им не нравится ваша георгиевская ленточка


Многим в районе, особенно нью-казахам она тоже не нравиться: - но, ничего мне не могут прямо сказать в глаза: - толерантно молчат, пока.

Цитата:
111:
Борщ по хохлятски,


В знак протеста бомбёжки мирных украинцев русскими войсками каждый день готовьте этот борщ.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2452
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 30.03.22 - 12:20
#50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
viktorian85:
Там целые базы нацистских батальонов. И нацисты прикрываются мирными жителями.

Опять эти цитаты кремлевской пропаганды..Интересно, жертвы пропаганды кремлевской хоть раз бывали в Украине, видели живьем этих "нацистов"?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2452
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 30.03.22 - 12:22
#51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:
пусть 7,8, ну 10 будет. Но пусть он будет!!

не будет...
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2452
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 30.03.22 - 12:24
#52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
За то что им не нравится ваша георгиевская ленточка у вас на лобовом

не может нормальным людям нравиться лента власовцев и РОА
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2452
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 30.03.22 - 12:26
#53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
лишком пафосно: - в Европе США решают свои интересы, Россия на территории Украины решает свои интересы,

СССР тоже воюя против фашисткой Германии по сути воевал за всех и вместо всех.. как бы пафосно это не звучало. Теперь фашизм наступает из страны, которая этот фашизм победила.
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS